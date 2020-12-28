Небольшая коробка, размером с «посылочку», стоимостью не много ни мало шесть миллионов рублей на днях была передана медицинскому персоналу Челябинской областной клинической больницы № 3. В ней упаковки с лекарственными препаратами, предназначенными, в том числе, для лечения больных с диагнозом COVID-19. К примеру, цена только одной упаковки доходит до 148 тысяч рублей! По словам специалистов, эти препараты воздействуют на выздоровление пациента комплексно, но в первую очередь помогают «запуститься» его иммунной системе, предотвращают воспалительные процессы. Главный врач Челябинской областной клинической больницы Михаил Вербитский не скрывал положительных эмоций и слов благодарности.СПРОС КОЛОССАЛЬНЫЙ— Для врачей и пациентов, если говорить медицинским языком — среднетяжелой и тяжелой форм заболеваний, это, пожалуй, самые лучшие и нужные подарки. Такие лекарственные препараты помогут проводить полноценное лечение пациентов в полном объеме, по всем протоколам и клиническим рекомендациям. Спрос на такие лекарственные средства сейчас просто колоссальный. И даже за деньги приобрести их очень сложно и у нас в России, и за рубежом. И большая благодарность Благотворительному фонду Русской медной компании за то, что предоставили нашим пациентам такие уникальные препараты. Число больных возрастает, в том числе, к сожалению, среди детей и молодежи. Пневмонии стали протекать намного тяжелее. Эти лекарства помогут нам спасти много жизней и вернуть людям здоровье.Челябинская «тройка», как и многие лечебные учреждения города, сейчас работает в особом режиме. И не только потому, что в больницу ограничен вход для посетителей. На базе третьей областной развернуты так называемые ковидные госпитали. Специалисты отделений больницы на проспекте Победы и на улице Островского сегодня борются за жизнь и здоровье тех, кто поражен коронавирусной инфекцией. Несколько отделений больницы переоборудованы и отданы сейчас под такие специализированные госпитали. Работа медицинского персонала «встала на новые рельсы» - изменена логистика приема пациентов, предпринимаются все необходимые меры санитарной безопасности. Так, к примеру, больные COVID-19 (их число доходит до 250 - 260 в сутки) принимаются через отдельные входы. Челябинскую областную больницу № 3 нередко называют «Коммунаркой» по аналогу с московским ковидным госпиталем. Сейчас в третьей областной на лечении находится почти 900 больных с коронавирусной инфекцией, и примерно каждый десятый переносит в болезнь в тяжелой форме.ТРЕБУЮТСЯ МОЛНИЕНОСНЫЕ РЕШЕНИЯЗаведующая ковидным отделением больницы Нина Ефимова говорит, что сейчас в ОКБ № 3, к сожалению, часто поступают пациенты с тяжелыми формами заболеваний и такие больные требуют специфического лечения, особого подхода и применения, в том числе, особенных, максимально эффективных препаратов:— Течение заболевания COVID-19, как показывает практика, является, подчас совершенно непредсказуемым. Клиническое состояние пациента, ухудшение его состояния может наступить внезапно. И здесь требуется принимать, скажем так, молниеносные решения — и на уровне реанимации, и на уровне терапевтических вмешательств. И такие препараты из разряда тех, что могут помогать здесь и сейчас, просто необходимы. Нужно, чтобы они всегда были в наличии. И то, что такие лекарства у нас теперь всегда под рукой, — это очень большой плюс.ПРОДОЛЖЕНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПРОГРАММЫДиректор обособленного подразделения Русской медной компании в Челябинске Анатолий Еремин передал противоковидные лекарственные препараты специалистам Областной клинической больницы № 3.— Да препараты довольно дорогие, дефицитные, но самое главное — эффективные, — подчеркнул Анатолий Еремин. — Эти лекарства будут направлены на бесплатное лечение пациентов, которые находятся в состоянии средней тяжести и с различного рода осложнениями.Анатолий Еремин отметил, что передача лекарственных препаратов областной больнице - это продолжение гуманитарной программы, развернутой РМК и Благотворительным фондом Русской медной компании. Так, на реализацию программы по борьбе с коронавирусной инфекцией на Южном Урале в этом году было направлено 500 млн рублей. Средства пошли на поддержку учреждений здравоохранения Челябинской области, на профилактику и преодоление последствий коронавирусной инфекции.ДЛЯ СПРАВКИО мерах поддержки медицинских учреждений региона со стороны Группы РМК и Благотворительного фонда компании в 2020 году— Медицинские учреждения региона получили весной около 4,5 млн медицинских масок, 500 тысяч перчаток, 45 тысяч респираторов, защитных очков и других необходимых изделий. Общий вес груза, который был поставлен на Южный Урал от Благотворительного фонда РМК, составил свыше 50 тонн. Это более 10,6 млн единиц изделий.— Также было поставлено 50 тысяч самых востребованных мировой медициной экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции.— По заявке региональных властей дополнительно закуплено 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.— Более 30 тысяч семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, этим летом получили продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК.— 10 машин скорой помощи и столько же автомобилей неотложки, плюс два реанимобиля были предоставлены медучреждениям Челябинской области.— Компания на правила 30 млн рублей в региональный фонд, для того чтобы обеспечить медицинских работников дополнительным транспортом для поездок по вызовам: 19 специально подготовленных автомобилей «Яндекс-такси» работали в Челябинске и 12 — в Магнитогорске.— Для снижения дефицита масок в регионе РМК передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок.— Всего с апреля 2020 года в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК на различные меры по предотвращению и лечению коронаврусной инфекции было направлено около 1,4 млрд рублей.— В конце ноября по указу Президента России председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени» — за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.