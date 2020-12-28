Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области остается на стабильно высоком уровне. А между тем, скоро планируется прививать южноуральцев старше 60 лет, а также журналистов. Ведь вакцинации поможет замедлить распространение нового вируса. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 декабря 2020 г.На ранее утро 29 декабря минздрав зарегистрировал 310 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 нашли у 35 212 жителей региона. За день из больниц выписали 122 пациента. Общее число выздоровевших составило 21 558 человек.За день умерли 15 пациентов с коронавирусом. У четырех женщин (78 лет, 72 года, 87 лет, 83 года) и пяти мужчин (41 год, 91 год, 64 года и двоим по 60 лет) новая инфекция стала основой причиной смерти. У шести погибших были другие заболевания:— пациентка, 57 лет: ВИЧ-инфекция;— пациентка, 65 лет: цирроз печени, портальная гипертензия;— пациент, 91 год: злокачественное новообразование;— пациентка, 69 лет: сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз;— пациент, 72 года: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;— пациент, 61 год: очаговый пневмосклероз, гипертоническая болезнь.Вакцинация людей 60+Минздрав Челябинской области разрешил делать прививку от коронавируса людям старше 60 лет. Вице-губернатор Ирина Гехт рассказала о планах по массовой вакцинации.— В пятницу прозвучало разрешение на вакцинацию людей старше 60 лет. Сначала будем отрабатывать с людьми из группы риска — это сахарные диабетики и люди с проблемами кровообращения, — заявила Ирина Гехт.Правительство Челябинской области хочет перенять опыт столичного региона в этом вопросе. В начале 2021 года будет представлен план по вакцинации. Также с января делать прививку «Спутник V» начнут и журналистам.Нарушения в аэропортуТранспортная прокуратура завершила проверку по столпотворению на входе в челябинский аэропорт, когда там скопилась очередь из 200 человек. Надзорное ведомство усмотрело нарушение организации досмотра и внесло представление об устранении нарушений.— Сначала стоишь в очереди на въезд по 20-30 минут, так как из шести шлагбаумов на въезд работает один. И при входе в аэропорт постоянно очереди, из четырех оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим, — пожаловались тогда челябинцы.Как будут работать поликлиники и скорая помощьВ минздраве Челябинской области рассказали, как будут работать поликлиники и скорая помощь в новогодние праздники.— Есть некоторые изменения у поликлиник 1 и 7 января, — заявил министр Юрий Семенов. — Чтобы узнать, как работает поликлиника, люди могут позвонить в колл-центры, которые должны работать, это прописано в приказе.В остальные дни больницы и службы неотложной помощи продолжат работать по обычному графику.Не ковидом единым: корпусу детской хирургии бытьЗаместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, когда в Челябинске появится новый корпус детской хирургии, из-за которого пустят под топор деревья городского бора.— На строительство корпуса рассчитан бюджет, он станет частью федеральной программы развития детского здравоохранения. Работы будут завершены до 31 декабря 2023 года. Конкурс на проектирование уже объявлен, придется строить в сжатые сроки, времени остается не так много, — рассказала Ирина Гехт.На строительство регион выделит 1 млрд рублей, и еще 3 млрд даст федеральный бюджет.Напомним, корпус появится рядом с областной детской больницей, чтобы стать частью медицинского кластера.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 декабря 2020 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru