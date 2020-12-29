Уходящий год был особенно сложным для медиков, которые самоотверженно боролись с ковидом и буквально жили в «красных зонах». Для некоторых пациентов врачи, медсестры и медбратья стали ангелами, которые спасли им жизни. Челябинец Сергей Андреев переболел в тяжелой форме, был на ИВЛ. Своему лечащему врачу Елене Болдыревой из ГКБ №9 и главному врачу Олегу Денисову он символично подарил фигурки ангелов.Еще один челябинец, вылечившийся от ковида в ГКБ №9, Илья Чильчагов подарил медикам капкейки, которые приготовила его супруга — профессиональный кондитер.— Год назад я бы и не подумал, что встречу свой день рождения в госпитале, что меня и многих других пациентов будут спасать здесь от такого опасного недуга, — рассказал Илья. — И именно здесь я убедился, что самое лучшее в жизни — это люди, которые нас окружают. Я своими глазами увидел, как работают прекрасные люди в белых халатах. Они не просто выполняют свою работу, рискуя заболеть, и подбирают лучшие способы лечения, они делают это искренне и с большой долей милосердия. Мимо этого я пройти безучастно не мог. Поэтому появилась идея сделать медработникам такие небольшие новогодние подарки. Семья меня поддержала.Недавно челябинских медработников с наступающим Новым годом поздравили фургонами с мороженым. Новогодний сюрприз, о котором мечтал в детстве едва ли не каждый ребенок, сделала компания «Чистая Линия». Так предприниматели поблагодарили врачей за их тяжелый труд.Самые трогательные поздравления и подарки врачи получили от детей. Так, школьники села Миасское растрогали медиков концертом у стен больницы.— В Новый год всем хочется праздника, тепла, душевного внимания и добрых слов, а особенно медицинским сотрудникам, многие из которых праздничные дни проведут на работе, — отметила заместитель директора школы № 1 села Миасское Светлана Маклакова. — Врачам — легких дежурств, пациентам — скорейшего выздоровления! Елку рядом с больницей мы украсили нашими игрушками, они станут дополнительными приятными воспоминаниями о нашем концерте.Ученики челябинской гимназии №96 тоже решили поддержать медработников. Ученики третьего класса своими руками сделали яркие открытки с пожеланиями и для врачей и медсестер ГКБ №9.— Дорогие ребята, мы были очень тронуты, получив ваши открытки и пожелания. Спасибо вам огромное! Пусть все самые заветные желания исполняются! С Новым годом!, — поделились эмоциями врачи и медсестры.К Новому году медики тоже создают праздничное настроение. Ковидные базы они украсили снежинками, а на костюмах нарисовали елочки и написали пожелания пациентам. Как еще врачи украсили «красные зоны», смотрите в нашем материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru