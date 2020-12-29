Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) в впервые провели аутотрансплантацию, то есть переливание пациенту его же клеток, стволовых клеток 12-летней девочке с онкологическим заболеванием. Сложнейшая процедура прошла успешно, и это огромный шаг вперед для всего региона.Аутотрансплантацию стволовых клеток проводят пациентам при злокачественных заболеваниях крови и злокачественных солидных новообразованиях. Челябинск стал пятым регионом России, который освоил эту технологию для детей. Проводится она в два этапа.По словам заместителя главного врача ЧОДКБ, руководителя Центра детской онкологии и гематологии Ирины Спичак, сначала у девочки собрали стволовые клетки с помощью специального сепаратора, смешали с криопротектором и постепенно заморозили до – 270 °C. Затем пациентка прошла высокодозный курс химиотерапии, который убивает и опухолевые клетки, и кроветворение. В этот момент размороженные стволовые клетки девочке ввели обратно.— Собственные клетки пациента быстро восстанавливают утраченное кроветворение без реакций отторжения трансплантата, — объяснили в пресс-службе ЧОДКБ. — Для пациента процедура проходит безболезненно, через обычный центральный венозный доступ. Наша первая пациентка все этапы перенесла удовлетворительно.Главный врач учреждения Галина Киреева говорит, что это значимое событие не только для больницы, но и огромный шаг вперед для Челябинской области. Теперь пациентам не придется ехать на трансплантацию в Москву или Санкт-Петербург, а запланированное строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ позволит проводить процедуру чаще, и даже принимать детей из других регионов.— Первый опыт аутотрансплантации сложился удачно, — резюмировала Галина Киреева. — У ребенка снова работает собственное кроветворение, показатели крови улучшаются, девочка чувствует себя хорошо.Иммобилизацию клеток провели лечащий врач, детский онколог Диана Топоркова и заведующая детским онкологическим отделением Елена Теплых, заготовку 11 ноября выполнила заведующая отделением трансфузиологии Светлана Цветкова. Трансплантат был обработан и хранился в криолаборатории клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, где им занимался гематолог Георгий Димов.Второй этап был проведен 25 декабря, когда после интенсивного блока химиотерапии у девочки появилась тяжелая депрессия кроветворения, и ей трансплантировали ее же собственные клетки. Занимались этим трансфузиолог Светлана Цветкова и детский онколог Сергей Коваленко.Читайте также«Мечта – спасать жизни»: первый в России донор костного мозга вспоминает, как помогла девочке с раком крови. Публикуем трогательную историю спасения ребенка.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru