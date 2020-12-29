Вот и наступило время подведения итогов. Что принес год уходящий, что ожидать в будущем? О планах и перспективах сегодня рассказывает генеральный директор АО «Златмаш», председатель Челябинского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Антон Лобанов.— Антон Викторович, как вы оцениваете результаты работы Златоустовского машиностроительного завода в 2020 году? Какой финансовый результат ожидаете? Как он отличается от предыдущих лет?— При формировании бюджета объем любых затрат, в том числе накладных расходов, устанавливается в соответствии с источниками их покрытия. Другими словами, лимиты по каждому подразделению или направлению затрат устанавливаются экономически обоснованные в зависимости от окупаемости направления деятельности предприятия. На основании установленных лимитов осуществляется постоянный контроль как доходной части бюджета, так и расходной на всех уровнях управления. Самый яркий пример 2020 года — это управление затратами гражданского направления деятельности предприятия, когда в ежемесячном режиме рассматривается смета накладных расходов подразделений на возможность отнесения запланированных затрат на плановые объемы производства и реализации продукции, а затем, в течении месяца, происходит ежедневный мониторинг текущего состояния исполнения планов и соответственно окупаемости накладных расходов.Задача перед каждым подразделением стоит простая: тратить столько, сколько данное подразделение окупает. Опыт 2020 года в части динамичного управления затратами в зависимости от доходной части направления деятельности (гражданское производство) в 2021 году будет применен и к другим подразделениям завода. В первую очередь это коснется энергетического направления деятельности.Выручка 2020 года ожидается сопоставимой с показателями 2019 года, при этом предприятие в 2020 году, в отличие от нескольких предыдущих лет, планирует получить чистую прибыль по итогам финансового года. Стоит отметить, что выручка, соответственно, и производительность труда в 2019 и 2020 годах значительно превышают аналогичные показатели предыдущих лет. Кредитная нагрузка предприятия в 2020 году сохранится на уровне показателей 2019 года, при этом текущая кредитная нагрузка ниже показателей 2017, 2018 годов в 1,5 раза, что значительно экономит средства предприятия на уплату процентов по кредитам. Так же существенное влияние на снижение затрат по обслуживанию кредитного портфеля оказывает проводимая на постоянной основе работа по снижению кредитной ставки по действующим и вновь заключаемым кредитам.На 2021 запланирован существенный рост выручки предприятия (порядка 60%), при этом основной рост будет происходить по оборонному направлению. Рост выручки неизменно найдет свое отражение в увеличении производительности труда на одного сотрудника и прибыльности деятельности всего предприятия по итогам года.— Златмаш в числе немногих предприятий области принял участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», и результат работы в рамках мероприятий бережливого производства получил высокую оценку специалистов Федерального центра компетенций. Что дало участие в проекте самому предприятию?— Оптимизация рабочих процессов привела к тому, что продукция теперь производится быстрее, а это значит, что увеличилась выработка на одного человека, сведя к минимуму потери времени.Сейчас команда проекта продолжает работу на участке сборки настольных плит. Уже есть определенные результаты по улучшению и оптимизации процесса сборки, в том числе в части конструктивных элементов. На данный момент первый этап работы завершен — начался этап «внедрения улучшений».Технологии бережливого производства также внедряются на участках эмалирования, покраски и сварки. Следующий в очереди — участок сборки плиты «Мечта — 15М» и участок штамповки. В конечном итоге, проект будет реализован на всем производстве гражданской продукции.— Какие направления Вы считаете приоритетными и наиболее перспективными?Развитие гражданских видов производства и освоение новых видов продукции в АО «Златмаш» остается в числе важнейших задач на будущий год. Новые модели плит, оптимизация материальных затрат и себестоимости этой продукции в целом, новый радиатор, запуск в серийное изготовление охотничьей винтовки повышенной дальности «Волчицы», работа над снижением потерь в энергетике, оптимизация тарифного регулирования — все это необходимо, чтобы производство было рентабельным. Ни одно направление не должно быть убыточным.— Каковы объемы выпуска и реализации гражданской продукции в этом году?— За 12 месяцев 2020 года мы реализовали более 600 тысяч плит. Учитывая кризисный 2020 год, это очень хороший результат, и мы будем увеличивать производство. Для этого необходимо повышение производительности, снижение непроизводственных расходов и привлечение дополнительного персонала на участки изготовления электроплит.В алюминиевом производстве в этом году произошло важное изменение — мы сконцентрировали все производство в МСК-4, что привело к снижению затрат. Более 800 тонн алюминиевого профиля и более 300 тысяч секций радиатора «Термал», выпущенных в течение года — подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. В планах — увеличение выпуска алюминиевого профиля в два раза, увеличение выпуска радиаторов отопления на 20 % и создание новых моделей радиатора. Уже сегодня идет процесс обучения сотрудников для обеспечения работы в многосменном режиме.В оружейном производстве выполняем заказ МВД, готовим к принятию на вооружение ПП «Кедр-PARA» и заканчиваем подготовку к сертификации охотничьей винтовки «Волчица», которые составят основу развития оружейного производства в будущем. В настоящее время совместно с ГК «Роскосмос» разрабатывается инвестиционный проект, направленный на разработку и изготовление перспективных образцов боевого и гражданского огнестрельного оружия. Проект предполагает проведение масштабной работы по техническому перевооружению стрелкового производства. Кроме того, в планах — создание нового современного ствольного, испытательного производств и производства командных деталей.В энергетике необходимо заниматься снижением потерь, оптимизировать схемы выработки и поставки энергоресурсов, заняться обоснованием более выгодных тарифов. Без этого энергетика станет убыточной, и мы начнем испытывать сложности в расчетах за газ.— Как предприятие комплектуется кадрами? Хватает ли рабочей силы сегодня?— В связи со значительным ростом объема производства, в 2020 году предприятие увеличило прием сотрудников в цеха, занятые изготовлением гособоронзаказа. В рамках сотрудничества с учебными учреждениями города для освоения станочных профессий привлекались студенты целевого обучения и выпускники учебных учреждений. Квалифицированные рабочие и специалисты технических специальностей будут востребованы и в новом году. Набор персонала в технологическую и конструкторскую службы и цеха основного производства продолжается и сейчас.Задачи, стоящие перед оборонными цехами в 2020 году в части изготовления серийной продукции, все выполнены в полном объеме. Специзделия, выпускаемые в рамках опытно-конструкторских разработок, сейчас проходят отработку на производственных площадках предприятия.В будущем основная нагрузка ляжет на плечи коллективов цехов № 6, 10, 28 и 69, по которым уже составлены производственные графики на первое полугодие 2021 года. В 2021 году планируется перемещение оборудования из МСК-4 в корпус № 96 для объединения производственных мощностей и персонала цехов № 10 и № 28 в одно большое подразделение. Это позволит равномерно распределить загрузку станков на мехобработке для выполнения гособоронзаказа.— Пандемия коронавируса в этом году наложила свой отпечаток на все общественные процессы. Какие меры были приняты, чтобы не допустить распространения болезни на предприятии?— С началом пандемии нового коронавируса в АО «Златмаш» оперативно приняли все меры по предупреждению распространения инфекции, которые продолжают действовать и сейчас.На предприятии установлены ограничители движения, нанесена разметка для социального дистанцирования 1,5 м., участилась уборка производственных и административных помещений, ведется температурный контроль сотрудников, выдается антисептик. Действует обязательный масочный режим. В числе мер противодействия распространению коронавирусной инфекции — проведение анализов на наличие антител у сотрудников, выходящих на работу после больничного или из отпуска продолжительностью более 14 дней.Всего за период с мая по декабрь 2020 года на проведение анализов для заводчан было направлено более пяти миллионов рублей.— Златмаш — социально ответственное предприятие. Какая работа была проведена в этом году в рамках социального партнерства с учреждениями медицины, образования и спорта? Планирует ли предприятие в дальнейшем вести работу в данном направлении?— Ежегодно мы оказываем шефскую помощь образовательным учреждениям города. В этот раз предприятие выделило более 300 000 рублей на подготовку к новому учебному году. Денежные средства традиционно распределились на основании рейтинга участия образовательных учреждений в профориентационных мероприятиях. По обыкновению, полученные деньги используются на ремонт, закупку новой мебели или обновление технической базы.Много лет в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного центра АО «Златмаш» бесплатно занимаются учащиеся школы-интерната № 31, воспитанники детского дома «Теремок», подопечные социально-реабилитационного центра. В первом и четвертом квартале уходящего года на это было выделено около 128 000 рублей. В остальное время соцобъекты АО «Златмаш» были закрыты для посетителей из-за пандемии.В мае в детскую больницу и роддом Златоуста была поставлена 41 неонатальная кроватка «Малышка» на сумму 213 200 рублей. Еще 50 кроваток на сумму 260 000 рублей в октябре были направлены в перинатальное отделение Челябинской областной детской клинической больницы. Месяцем позже еще 114 кроваток «Малышка» производства Златоустовского машиностроительного завода на сумму 613 512 рублей получили детские больницы и родильные дома Миасса, Аши, Сатки, Магнитогорска и Челябинска, а в начале декабря в школу-интернат № 31 было поставлено 200 радиаторов «Термал».В этом году в адрес Златмаша впервые пришло предложение принять участие в региональной акции «Снеговики-добряки». Предприятие стало партнером акции и исполнило новогоднее желание Ярослава и Святослава Мушкаровых — они давно мечтали о ноутбуке.— Что бы вы пожелали нашим читателям в новом 2021 году?— Уходящий год был непростым, однако трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас и побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед.Желаю, чтобы наступающий год принес все самое лучшее: радостные события, исполнение всех надежд, удачные решения, благополучие и здоровье!Новости компаний.