В Челябинской области не наблюдается значительного роста заболеваемости коронавирусом. На ранее утро 30 декабря минздрав зарегистрировал 306 новых случаев заражения. С начала пандемии новую инфекцию нашли у 35 518 жителей региона. За день из больниц выписали 144 пациента. Общее число выздоровевших составило 21 702 человека. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 декабря 2020 г.За сутки умерли 15 пациентов с COVID-19. У четырех женщин (60 лет, 62 года, 90 лет, 61 год) и пяти мужчин (74 года, 89 лет, 81 год, 73 года, 54 года) новая инфекция стала основной причиной смерти. У шести погибших были другие заболевания:— пациентка, 87 лет: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, атеросклероз аорты;— пациентка, 84 года: хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность;— пациент, 65 лет: сахарный диабет, вторичная гипертензия;— пациентка, 93 года: инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь;— пациентка, 83 года: сахарный диабет, вторичная гипертензия;— пациентка, 82 года: хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность.График работы поликлиник Челябинска в новогодние выходныеМэрия Челябинска опубликовала график работы поликлиник во время новогодних каникул. Тем не менее, в здравоохранении рекомендуют следить за обновлениями на сайтах медучреждений, так как в обычном режиме прием будет идти два дня.— Службы скорой и неотложной помощи, стационары, травмпункты и call-центры поликлиник Челябинска будут работать с 1 по 10 января 2021 года круглосуточно, — отметили в мэрии. — 31 декабря 2020 года, будут обслужены все пациенты поликлиник, получившие талон на эту дату.Вызвать врача или неотложную помощь по-прежнему можно круглосуточно. В плановом режиме поликлиники будут работать 4 и 8 января.С 1 по 7 января будет организован специальный прием для пациентов с острыми состояниями. Обратиться за мощью можно будет с 8:00 до 15:00.Где сделать тест во время праздниковС 30 декабря частные лаборатории переходят на праздничный режим работы. Поэтому не все челябинцы, собравшиеся отметить Новый год за границей, успеют сдать тест на коронавирус. Например, Турция ввела это правило совсем недавно, что многих туристов застало врасплох.— Выбрала тур в Стамбул именно потому, что там не требуется тест на ковид и тут такая подстава! Вылет 3 января утром из Уфы. Тест нужно сдать 31 декабря-1 января, но частные клиники не работают. В турфирме разводят руками: мы не знаем, что вам делать. Плакать хочется, — рассказала читатель КП-Челябинск Евгения.Сам тест нужно делать только методом ПЦР и не раньше, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Журналист «Комсомолки» обзвонила крупные частные клиники Челябинска и узнала, где и когда можно сдать анализы.Росздравнадзор проверит, куда пропали лекарства из аптекАктивисты «Гражданского патруля» сообщают, что из аптек Челябинской области пропали препараты пяти торговых наименований. Региональный Минздрав подтвердил, что на фармацевтическом рынке региона не хватает «Допегита» (Метилдоп), «Иммарда» (Гидроксихлорохин), «Форадила комби» (Будесонид + Формотерол), «Клексана» (Эноксапарин натрия), «Фраксипарина» (Надропарин кальция).Эту информацию для проверки уже направили в Росздравнадзор, сообщил челябинский замминистра здравоохранения Александр Кузнецов.В Минздраве добавили, что с 24 декабря лекарства частично появились в двух аптечных сетях. Гидроксихлорохин есть в Областном аптечном складе, эноксапарин натрия (Квадрапарин и Эниксум) — в аптеках «Фармленд».Ранее в областном аптечном складе заверили, что в после Нового года не будет дефицита препаратов. Запаса лекарств хватит на месяц.Новый замминистра здравоохраненияПервый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова ушла в отставку по собственному желанию. Теперь ее место займет вице-спикер Гордумы Челябинска Дмитрий Тарасов.— Дмитрий Алексеевич подал заявление об отставке. Сейчас проходят процедуры снятия с него полномочий, — сообщили в гордуме.Освободившееся место в городской Думе предложили временно занять депутату по Ленинскому избирательному округу, директору УК «КЕММА» Ивану Горнову. Кстати, отец нового претендента на кресло вице-спикера — политик Владимир Горнов, который ранее был депутатом Законодательного собрания и председателем приемной Дмитрия Медведева.Как поздравляли врачей «красных зон»Многие врачи даже на Новый год не снимут защитных костюмов. Чтобы порадовать медработников, жители Южного Урала устраивали выступления прямо под окнами больниц, а благодарные пациенты делали подарки своим спасителем. «Комсомолка» собрала подборку поздравлений врачей и медперсонала Челябинской области.Кстати, в Челябинске представили почтовые открытки «Врачи в борьбе с пандемией». Таким образом врачам и медперсоналу региона выразили благодарность за их труд.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 декабря 2020 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru