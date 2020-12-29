25 декабря 36 счастливчиков нашли свои подарки, в том числе топовый смартфон и путевку, под «Континентальной Елкой» в прямом эфире. Генеральным партнером акции выступила сеть магазинов «Пятерочка».18 декабря Администрация города Челябинска, местная радиостанция и сеть магазинов «Пятерочка» открыли «Континентальную Елку» на Кировке. В честь этого прошел масштабный розыгрыш подарков в прямом эфире на странице ВКонтакте.На текущий момент прямая трансляция собрала более 50 тысяч просмотров — каждый хотел посмотреть яркую программу с элементами светового шоу и узнать, стал ли он обладателем одного из 36 призов, в том числе топового смартфона, путевки и светомузыкальной колонки, подарочного наборов из денежного дерева, икры и шампанского, а также 10 подарочных сертификатов от радио «Континенталь».И уже 25 декабря все победители получили свои долгожданные подарки на Новый Год. Ими стали: Надя Краснова, Асэль Мауликаева, Радик Нургалеев, Марина Шкерина, Александр Сапожников, Ольга Максимкина, Юлия Гордиенко, Степан Пивоварчик, Татьяна Царева, Елена Сидорова.20 подарочных наборов получили: Анна Волкова, Нелли Явкачева, Андрей Сорокин, Юлия Керпельман, Ирина Баландина, Екатерина Лелекина, Евгения Синицына, Татьяна Лыжина, Федор Хряков, Диана Сунаюшева, Евгений Красавин, Елена Астанкович, Юлия Корсак, Елена Суслова, Мария Михайлова, Андрей Люкшин, Екатерина Париева, Юлия Нургалеева, Лилия Суентаева, Екатерина Саломатова.Создавать праздничное настроение с помощью светомузыкальных колонок будут: Татьяна Яковец, Наталья Юмашева, Юлия Сесюнина.Новый год в путешествии проведет Анна Крапивина.И счастливая владелица нового топового смартфона — Елена Баранникова.Подробности события смотрите на страничках в социальных сетях радио «Континенталь» ВКонтакте и Instagram.Партнерский материал.