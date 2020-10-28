Коронавирус в Курганской области, последние новости на 28 октября 2020

В Курганской области из-за коронавируса ввели дополнительные ограничения Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Курганской области продлили режим обязательной самоизоляции до 30 ноября 2020 года. Ограничение касается жителей старше 65 лет. Такое решение принял оперативный штаб региона. Меря приняты и в отношении детей.

Пожилые люди теперь могут выходит из дома только в случаях:

— обращения за медпомощью;

— посещения работы;

— необходимости купить продукты или получить необходимые услуги.

С 28 октября всем жителям Курганской области нужно обязательно носить маски в местах скопления людей, в такси, на парковках автотранспорта, в торговых центрах, магазинах, общественном транспорте и лифтах. Также при проезде в автобусах нужно обязательно пользоваться перчатками.

До 15 ноября всем детям и подросткам Курганской области запрещается находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. К ним относятся парки, торговые комплексы.

В оперативном штабе опубликовали также подробную инструкцию на случай появления симптомов недомогания: что делать, где получить консультацию, как записаться к врачу, как вызвать доктора на дом, при каких условиях звонить в скорую помощь

«Я заболел, пока не понимаю чем»

Звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 или 8-800-300-4-300 и записывайтесь на прием к терапевту. Записаться на прием можно через портал «Поликлиника 45». В случае необходимости врач направит к вам специалиста для взятия мазка на коронавирус.

От личного посещения поликлиники лучше отказаться, чтобы не подвергать риску заражения других.

Если у вас сильное недомогание, температура выше 38,5-39, градусов — примите жаропонижающее и вызывайте бригаду неотложной помощи. как отмечают в оперштабе, она приедет в течение 2 часов.

«У меня уже подтвержден коронавирус»

Если состояние нетяжелое, вам рекомендуют амбулаторное лечение. Если стало хуже, а звонок от специалиста еще не поступил — звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 или 8-800-300-4-300 и вызывайте врача на дом.

Вы сдали тест на коронавирус самостоятельно. Тест оказался положительным, но состояние удовлетворительное (температуры нет или она ниже 38,5 градусов) — вызывайте врача на дом. Терапевт придет и назначит лечение. Если температура высокая, вам вызовут бригаду неотложной или скорой помощи.

«Я болею, но не коронавирусом»

Чтобы вы смогли получить рецепт, позвоните в регистратуру поликлиники по месту жительства. Ваш рецепт будет передан в АО «Курганфармация», а затем лекарство отдадут волонтерам для доставки вам на дом.

«Я контактировал с больным коронавирусом»

В таком случае самоизолируйтесь дома. Ждите звонка из Роспотребнадзора, специалисты которого уведомят вас о необходимости уйти на самоизоляцию. Если вы чувствуете себя нормально, но вам нужен больничный лист — звоните телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03, 8-800-300-4-300, поликлиника выдаст вам больничный лист в электронном виде.

Только за прошедшие сутки в Курганской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала года составило 5 539 человек.

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