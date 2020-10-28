Уже больше 100 тысяч южноуральцев выбрали авто в дилерских центрах «Сатурн»: компания отмечает большой юбилей и делает крайне выгодные предложения

О ситуации на автомобильном рынке, о выгодных условиях, бонусах, вариантах и возможностях покупки нового автомобиля, государственных программах поддержки, обслуживании транспортных средств мы поговорили с коммерческим директором Автоцентра «Сатурн» Ириной Мещеряковой. Тем более, повод более, чем весомый — в октябре компания «Сатурн» — сегодня официальный дилер автомобильных марок «Лада», «Рено», «Судзуки» и «УАЗ» отмечает в Челябинске 25-летний юбилей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Ирина Ивановна в начале беседы рассказала, что, оказывается, начиналось все в Челябинске вовсе не с автомобилей. В 1995 году в Перми руководители головной компании «Сатурн» приняли решение открыть филиал в столице Южного Урала по продаже бытовой техники. Мы вместе с супругом из Перми переехали в Челябинск и начали развивать это направление

— Многие южноуральцы, наверняка, еще помнят «Сатурн» в качестве Дома бытовой техники. К 1997 году «Сатурн» стал фактически лидером на этом рынке в Челябинске, — рассказывает Ирина Мещерякова. — Рынок менялся, нужно было искать иные точки роста. Было принято решение сменить вектор развития на автомобильное направление. Получили все документы на открытие официального представительства компании «Renault». Дело пошло. Тогда в Челябинске проводились автомобильные выставки. Мы открываем свой стенд. Помню, люди подходят, читают, потом спрашивают — «а что за марка «реноулт»?»… Сейчас это звучит необычно, но тогда никто толком не знал про эту французскую марку автомобилей.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

— «Рено» — это один из синонимов надежности?

— Безусловно. Не случайно очень много автомобилей такси — это «Рено». ГИБДД по большей части также укомплектованы такими машинами.. О надежности говорит и наш опыт продаж, и сам покупательский спрос. За время работы мы продали уже более 40 тысяч автомобилей этой марки! Цифры впечатляют. Клиенты, как говорят, голосуют своим кошельком.

Автомобильный бизнес стал важным, основным направлением развития холдинга «Сатурн» и очень нужным для автовладельцев. Но кроме марки «Renault» у нас представлены и ряд других не менее популярных, востребованных и прекрасно зарекомендовавших себя марок.

Ирина Мещерякова напомнила, что в 2003 году «Сатурн» стал дилером японской марки «Suzuki». В 2008-ом компания построила и открыла второй дилерский центр «Renault» на Уфимском тракте. Через год такой же центр появился в Миассе. В 2015-ом «Сатурн» становится дилером российской марки автомобилей «Lada», открыв два центра на Свердловском и Уфимском трактах. В 2017 году компания получила право представлять дилерские интересы GM-AvtoVAZ (так сейчас называется автомобильный завод в Тольятти — бывший АвтоВАЗ). Прошлый год стал еще одной вехой развития компании — в Златоусте началось строительство (реконструкция) дилерского центра «Lada». Его открытие пройдет уже в ближайшее время. В 2019-ом «Сатурн» также стал представлять на южноуральском рынке популярную марку автомобилей «УАЗ».

— Сейчас в нашем портфеле достаточно известных брендов, в «обойме» компании — девять автоцентров в Челябинской области. Коллектив «Сатурна» — более 700 сотрудников. Это огромная команда профессионалов, которую я очень люблю и ценю. Этим мы сильны, — подчеркнула Ирина Мещерякова.

АВТОЦЕНТР «ЛАДА» ПОЛУЧИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

— Наверняка, у компании есть и перспективные планы развития?

— Предприятие всегда должно развиваться, как говорят и «вширь и вглубь». Да, этот 2020 год стал непростым для экономики. И, тем не менее, мы не стоим на месте. В июле этого года была совершена очень важная стратегическая сделка — мы приобрели объект недвижимости, который, я уверена, известен всем автомобилистам Челябинска: это «Челябинск-Лада», что на улице Молодогвардейцев. Это историческое место с, можно сказать, монументальной, уникальной инфраструктурой. Это место притяжения многих поколений автомобилистов. Многие в разные годы там обслуживались, студенты — проходили практику… Планы по этому объекту грандиозные. Огромная территория центра позволит воплотить все наши планы.

— Что здесь будет располагаться?

— Это будет крупнейший в Челябинске и на Южном Урале дилерский центр первой категории «Лада».

Кроме того, это будет масштабный кластер, в котором будут представлены самые различные автомобильные бренды. В том числе, и новый модельный ряд. Он у нас однозначно появится.

— О каких моделях может идти речь?

— Уже подписаны договоры, соглашения о работе с такой маркой, как «Chevrolet». Идут переговоры с другими производителями… А главная задача — создать не просто дилерский центр, а место притяжения всех автомобилистов. Место, где они смогут получить профессиональную помощь, в комфортных условиях обслужить свой автомобиль. Решить все вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации транспортного средства — личные авто, коммерческий транспорт. Весь комплекс услуг. Плюс страховые продукты. Здесь будет приятно и интересно, комфортно и доступно. Центр будет оснащен современной цифровой «начинкой». Это значительно упростит и облегчит решение любых проблем, любых вопросов.

ПОДАРКИ В ЮБИЛЕЙ

— Вы сказали, что клиентами ваших дилерский центров за 25 лет работы стали уже более 40 тысяч автовладельцев. Как отметите юбилей? Наверняка, будут проводится акции, предоставляться льготы, скидки, бонусы, подарки?..

— Безусловно, это наш общий праздник, который мы разделяем со всеми нашими клиентами. Мы благодарны за то, что вы с нами, за то, что доверяете нашей компании.

Конечно, к этой дате мы приготовили много подарков. Акции, скидки и прежде проводились, и будут проводиться в «Сатурне». А сейчас таких подарков будет еще больше. Можно так сказать.

Например, каждому покупателю в любом из наших автоцентров мы предоставляем выгодные условия покупки со скидкой, которая может достигать 25 процентов (покупки и сервис)!

По программе трейд-ин также очень выгодные предложения. Комфортно, быстро и безопасно вы сдаете свой старый автомобиль и практически одномоментно пересесть на новый авто любой нашей марки. И при этом — получив большую скидку на приобретение нового автомобиля. Фактически большую часть времени — час-полтора, занимает оценка вашей старой машины.

Выбор нового автомобиля — тоже непростая задача и требует времени. Но это приятные хлопоты, согласитесь.

— У вас в компании работают целые трудовые династии можно сказать…

— И таких семейных «подрядов» у нас немало. Кто-то даже работает фактически с самого открытия первого дилерского центра. Приходят супруги, дети. У нас один дружный коллектив. Главное здесь заинтересовать людей, предоставить возможности для эффективной работы. Тогда и рождается качество. У «Сатурна» это получается.

НОВЫЕ ИДЕИ, НОВЫЙ ОПЫТ

— Сегодня практически все отрасли экономики оценивают последствия (и делают прогнозы на будущее) из-за известных событий, связанных с пандемией, режимом ограничений. Как на ваш взгляд эта ситуация повлияла на автомобильный рынок страны, нашего южноуральского региона? Как она повлияла и на вашу компанию?

— Да, 2020 год, как я уже успела отметить, стал неожиданным, непростым. Никто не ожидал таких кризисных явлений. Автомобильный бизнес, как и любая отрасли экономики, сейчас так же работает в особых, непростых условиях.

Ирина Ивановна подчеркнула, что основные сложности пришлись на весенний период, когда все дилерские центры были просто-напросто закрыты. Пришлось «перезагружаться», переходить на новый уровень, нарабатывать новые схемы, новый опыт.

— Одна из моих главных задач была сохранить коллектив. Почти все перешли на «удаленку». И в этом плане хочу поблагодарить наших специалистов, которые сумели организовать обучающие вебинары для сотрудников. По сути, не дали людям «закиснуть», а получить новые знания, — говорит Ирина Мещерякова.

НАШИ МАРКИ ВСЕГДА В ТРЕНДЕ

— Власти через непродолжительное время приняли решение разрешить открывать сервисные центры при соблюдении режима ограничений. Понятно, что автомобили постоянно требуют технического обслуживания. Перерыв в этой связи был непродолжительный. Появился отложенный спрос на сервисные услуги. И какого-то финансового провала мы фактически не ощутили.

Вместе с тем, нужно признать, что автомобильный рынок по итогам 2020 года «просядет» — и в стране и у нас в Челябинской области. Это общая ситуация.

Разные бренды, разные регионы. Везде-по разному. Но Южный Урал показывает здесь общероссийскую тенденцию. За девять месяцев в целом спрос упал примерно на семь процентов.

Два макси-бренда «Сатурна» — «Рено» и «Лада» потеряли очень мало: четыре и один процент, соответственно. Думаю, что по итогам года мы выйдем в этом сегменте на показатели 2019-го.

Замечу, — очень интересную тенденцию показывает Suzuki. В относительных объемах продаж, этот сегмент растет. На это повлияло и появление новой, очень популярной модели Suzuki Jimny…

Экономический кризис дал нам возможность воплотить какие-то новые идеи, новые формы работы и внутри компании и с нашими клиентами. Результатами года, думаю, мы останемся довольны.

Компания не останавливается в своем развития. Как я уже заметила — растем, расширяемся. Много работ проведено по модернизации центра кузовного ремонта. Развиваем кредитную линейку, услуги страхования, рассрочки. Понимаем, что сейчас такое время, кто-то попал в непростую ситуацию…

МЕНЯЙ АВТО ВОВРЕМЯ

Ирина Мещерякова ответила и на извечный вопрос автомобилистов — стоит ли менять автомобиль и когда это лучше делать? Каков прогноз развития автомобильного рынка?

— Автомобиль нужно менять вовремя. На более современный, качественный. Надо ездить на новый автомобилях. Поэтому милости просим в наши дилерские центры «Сатурн», — приглашает Ирина Мещерякова.

Прогноз развития автомобильного рынка? Конечно, в целом результатов прошлого года в целом по стране мы не достигнем. Но несколько исправить ситуацию могут два последних месяца года. Именно ноябрь и декабрь, как показывает практика, самые «ударные» по продажам.

В прошлом году в России было продано порядка 1,6 млн новых автомобилей. На эти показатели сложно будет выйти. Пока продажи оценивают на уровне примерно 1,5 млн.

Хочется, что 2021 год не был хуже, чем 2019-й. Планы строим амбициозные, но при этом оставаясь реалистами.

— Читали и радиослушатели спрашивают — появится на ранке новая модель Suzuki Grand Vitara? Если нет, то почему?

— Нет, модель из этой, можно сказать, из легендарной линейки не появится на российском рынке, хотя она и очень полюбилась автомобилистам. Хотя эти авто ездят по нашим дорогам, приезжают к нам, как правило, на ТО. Но производитель — Сузуки Мотор Рус несколько лет назад снял эту модель с производства. И пока выпуск не предполагает возобновлять. Считаю, что это менталитет нашего рынка. Этот автомобиль был очень востребован, но, как говорят, только в России. Для Японии наш рынок не является приоритетным… Но есть другие, не менее интересные модели — Vitara, Jimny, sx4. Приходите к нам выбирайте, покупайте. Ходовые качества, качества сборки, интерьер, экстерьер этих автомобилей настолько достойны, что, я думаю, если вы проведете тест-драйв, вы, наверняка, оцените и другие модели марки Suzuki.

ДОСТОЙНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, НАДЕЖНЫЕ

В завершении нашей беседы коммерческий директор дилерского центра «Сатурн» Ирина Мещерякова поздравила южноуральцев с недавним праздником — Днем автомобилиста. Пожелала хороших, интересных дорог, и чтобы все дороги приводили туда, куда хочется, были легкими и удачными. А еще — внимательности за рулем, дабы сберечь себя и окружающих.

— Хороших автомобилей. А если возникают какие-то проблемы всегда нужно приезжать только к официальным дилерам, таким, как «Сатурн». Здесь помогут, здесь исправят все неполадки. И у нас вы всегда найдете достойный, качественный и надежный автомобиль, — подчеркнула она.

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