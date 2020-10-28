«Впервые к своему возрасту узнал, где расположены легкие»: губернатор Курганской области признался, что дважды переболел пневмонией

В начале пандемии Вадим Шумков сразу ввел очень жесткие ограничения. Фото: Вадим Шумков/vk.com

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выложил эмоциональный пост о ситуации с коронавирусом. В нем он подробно расписал о том, что происходит в регионе, как больницы стояли с целлофаном на окнах вместо стекол и как он заболел сам.

Вадим Шумков в середине октября ушел на дистанционную работу из-за самоизоляции. Теперь он признался, что несколько раз переболел пневмонией.

— За непродолжительное время работы в Кургане я сам уже дважды переболел пневмонией, впервые в жизни к своему возрасту узнав, где расположены легкие... Болеют близкие, коллеги на работе, из-за чего многие из нас вынуждены менять график, ограничивать контакты, чтобы не множить риски заразить других, — рассказал Вадим Шумков.

Он подробно расписал о том. какие меры принимались в регионе с начала пандемии и сейчас.

— Со всех сторон несется — что ж вы не готовились, почему так плохо работает медицина.... Готовились. С начала этого года более чем в 10 раз, а с июня — уже в 3,5 раза увеличено число коек под инфекцию, и это, к сожалению, еще не предел. Были приобретены полторы сотни ИВЛ, несколько сотен кислородных концентраторов. Выполнен большой объем работ по разводу кислородных коммуникаций в стационарах. Сейчас покупаем еще дополнительно кислородные агрегаты и будем разводить кислород там, где его раньше никогда не было, вкладывая огромные для нас деньги, — ответил злопыхателям глава региона.

— Строятся ФАПы. Во многих учреждениях даже при отсутствии внешних источников финансирования начат и ведется ремонт, потому что они все не ремонтировались многие десятилетия. Отдельные — с заткнутыми целлофаном окнами — уже были больше похожи на хлев, нежели на медицинский объект. За полтора года начато то, что не делалось десятками лет, — добавляет губернатор.

Он призвал жителей соблюдать меры безопасности, а тем, кто может помочь региону — внести посильный вклад, чтобы поддержать больницы и медиков.

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