«Не играйте с вирусом»: «Челбаскет» призвал болельщиков носить маски

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Баскетбольный клуб «Челбаскет» снял видеоролик, в котором призывает всех челябинцев носить маски и соблюдать другие правила профилактики. Дело в том, что непростые эпидемиологические условия осложняются несоблюдением правил профилактики.

Основная идея ролика: для вируса не важно: кто ты, какой твой социальный статус, сколько тебе лет.

Домашние игры «Челбаскета» будут проходить без зрителей, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Клуб обращается к своим болельщикам и всем жителям Челябинска и области с призывом: «Берегите себя!»

— Болейте за «Челбаскет» и НЕ болейте! — отмечают в пресс-службе клуба.