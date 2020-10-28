«300 раз позвонила в поликлинику»: медик «красной зоны» из Челябинска рассказала о ковидных «ужасах»

Видео на странице Елизаветы посмотрели более 69 тысяч человек. Фото: instagram.com/elizavetasuvorova Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Суворова работает в роддоме челябинской горбольницы №8, который перепрофилировали под ковидный госпиталь. Девушка раньше принимала роды, а теперь спасает коронавирусных больных. На днях она сама почувствовала симптомы болезни. В воскресенье, 25 октября, пропало обоняние и поднялась температура до 39 градусов. Но добиться медпомощи сотруднику «красной зоны» оказалось непросто.

Свою историю Елизавета рассказала в соцсетях. Начала медик спокойно, но в конце уже просто не смогла сдержать эмоций от возмущений.

300 ЗВОНКОВ В ПОЛИКЛИНИКУ

— 26-го числа я 300 с лишним раз позвонила в поликлинику и все-таки в 13:07 дозвонилась до нее, — рассказывает медик. Направлять врача на дом оператор отказалась, поскольку заявки принимаются ровно до часу, а Елизавета опоздала на семь минут.

Через заведующую девушке все-таки удалось вызвать терапевта. По ее словам, у врача не было ни костюма, ни перчаток — одна маска. Терапевт спросила у больной симптомы, узнала, чем лечится, измерила сатурацию. На этом все, даже не послушала. А за больничным отправила пациентку... в поликлинику!

С температурой и симптомами ковида Елизавета пошла туда. Говорит, от безвыходности. В регистратуре ее отчитали за визит, поскольку она опасна и может перезаражать других. Медик сама понимает это, поэтому пожаловалась на работу поликлиники Роспотребнадзору.

— Я не с соплями к ним обратилась, я обратилась с клиникой ковидной инфекции. И тем не менее они меня заставляют идти в поликлинику, — возмущается Елизавета.

ЛЮДИ «МРУТ, КАК МУХИ»

На следующий день Елизавете позвонила заведующая поликлиникой, разговор прошел на повышенных тонах.

— Я стала объяснять ей, почему я, заразная, должна ходить везде и заражать людей, а потом мы удивляемся, почему к нам едут скорые по шесть суток, почему людей с пневмонией в 44 и 48 процентов оставляют лечиться дома. Да потому что мест в стационарах нет, потому что не только я такая, а многие люди такие — ходят и заражают других от безвыходности, оттого что у них просто нет других возможностей! Им приходится это делать! Их поставили просто в жесткие рамки. Так вы, извините, на догоспитальном этапе решите эту проблему! — не сдерживает эмоций акушерка.

По ее словам, из-за неразберихи на амбулаторном этапе медикам «красных зон» приходится вытаскивать больных с того света.

— Люди потом приезжают в ковидные стационары в агональных состояниях, когда уже ничем им не поможешь, когда им только бирки на ноги вешаешь, в мешок черный кладешь и отправляешь в патанатомию, только в таких состояниях они приезжают, — взрывается Елизавета. — Максимум, если по счастливой случайности, по чистой карме, они как-то попали в стационар. Мрут, как мухи!

Обращение Елизаветы посмотрели более 69 тысяч человек.

«МЫ РАЗВЕ ЗАСЛУЖИЛИ ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ?»

Девушке неприятно, что она, работая в «красной зоне», тратит свое здоровье и нервы, а заболев, даже не может добиться помощи. Ранее акушерка выкладывала посты, где рассказывала, что у нее болит переносица от респиратора, три дня после смены она не могла прикасаться к хрящикам ушей и ложиться на подушку.

— Мы разве заслужили такого отношения?! Если уж к нам относятся, как с скоту. Я молчу про простых людей, которые первый раз с этим столкнулись. Не назначают ни лечение, ни обследование, ничего. Как такое возможно?

Первый вице-губернатор Ирина Гехт пообещала разобраться в ситуации. И отметила, если нарушения подтвердятся, меры будут приняты жесткие, вплоть до увольнения ответственных лиц. Также ведомственную проверку проведет региональный минздрав совместно с управлением здравоохранения Челябинска.

Напомним, ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщала, что в именно ГКБ №8 принимает много реанимационных пациентов. А родственники больных, умерших в «восьмерке», жаловались, что морг клиники переполнен, и тела подолгу не выдают родным.

КП-Челябинск удалось связаться с Елизаветой. В итоге ей оказали помощь, и сейчас она проходит лечение.

— Ситуация разрешилась. Сегодня приехали, лечение назначили, взяли мазок. Измерили сатурацию, послушали легкие, горло посмотрели. Все как положено сделали, молодцы. Претензии нет вообще никаких, — сказала Елизавета.

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