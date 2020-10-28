Растущая популярность южноуральского супераппа вынудила разработчиков провести преобразование программы

Количество скачиваний приложения компании «Интерсвязь» превысило 1.5 миллиона. Вместе с растущей популярностью появляются все новые запросы от пользователей. Группа специалистов компании провела масштабную аналитическую работу, рассмотрела несколько тысяч комментариев в AppStore и Google Play и выявила функцию, введения которой абоненты ждут больше всего. Те, кто подключил интернет или телевидение сразу на нескольких адресах, к примеру, в квартире, на даче и в офисе отмечали, что существующий на данный момент процесс смены учетной записи занимает много времени и неудобен в использовании. Поэтому было принято решение начать разработку «быстрого переключения между договорами» или «мультиаккаунта».

Разработка и внедрение, казалось бы, простой возможности заняла несколько месяцев. IT-специалисты провели полное преобразование внутренней архитектуры программы. Новая функция прошла ряд тестирований. Необходимо было не только решить техническую головоломку, но и сделать «быстрое переключение» комфортным в использовании, органично вписать его в уже существующий дизайн супераппа. Теперь список договоров, привязанных к номеру телефона пользователя, открывается при нажатии на один из двух виджетов: в боковом всплывающем меню или в профиле пользователя.

В конце октября состоялся релиз новой версии приложения. Обновление проходит постепенно. В данный момент доступ к функции получила часть челябинцев. К 5 ноября новая возможность супераппа будет доступна жителям всех городов присутствия компании «Интерсвязь».

— Наше приложение — это точка входа в «Умный город». Цель этого проекта сделать жизнь горожан комфортнее, все разработки в его рамках направлены именно на это. Поэтому важно сделать так, чтобы пользоваться этими сервисами тоже было комфортно. Новейшие технологии никогда не закрепятся в обществе, если будут сложными в использовании для обычных людей, если они не будут подстраиваться под запросы общества. Обратная связь от пользователей — это один из ключевых элементов в работе над любой идеей, который помогает нам занимать лидирующие позиции на рынке IT-технологий региона, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Внедрение функции «быстрого переключения договоров» стало еще одним шагом в модернизации системы администрирования пользователем возможностей приложения. Ранее была реализована другая масштабная идея пользователей — введение уровней доступа или «персонализация». В данный момент предусмотрено три типа режимов управления приложением: владелец договора, доверенное лицо и «ограниченная роль». Первые два получают возможность совершать любые действия: оплачивать услуги, включать и выключать интернет. Ограниченный доступ же обычно используется детьми. Они могут воспользоваться, к примеру, функцией дистанционного открытия домофона, а вот серьезные манипуляции для них под запретом.

Подобные технические решения в совокупности позволяют создать комфортную среду для пользователей и делают суперапп компании «Интерсвязь» по-настоящему успешным. В приложение встроено множество сервисов: «Вызов врача на дом», «Отплата услуг ЖКХ», «Улицы онлайн», «Умные парковки», «Онлайн-ТВ», «Открыть подъезд» и другие. Все они постоянно совершенствуются, в том числе по запросам пользователей, и позволяют решать насущные вопросы дистанционно.

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