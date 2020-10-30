День народного единства в Челябинске 2020: онлайн-концерт, диктант и флешмоб

Крестный ход в этом году отменили из-за пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День народного единства в Челябинске 2020 отметят без гуляний. На несколько события на 4 ноября, который будет выходным днем, все-таки запланировано. Они пройдут в онлайн-формате. Публикуем программу празднования на День народного единства в Челябинске.

От масштабных фестивалей в этом году пришлось отказаться из-за коронавируса. Гала-концерт Областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» пройдет уже в привычном всем онлайн-режиме.

— В программу включены лучшие концертные номера и выставки, мастер-классы, ставшие победителями отборочных туров, — рассказали в региональном правительстве.

Посмотреть трансляцию можно на сайте Дома дружбы народов Челябинской области.

Также в честь Дня народного единства правительство запустило флешмоб #традицииЮжногоУрала, в котором можно рассказать об обычаях своего народа. Например, выложить фото национального блюда с рецептом, или записать на камеру танец.

Инфографика: пресс-служба правительства Челябинской области

С 3 по 8 ноября южноуральцы смогут проверить свои знания на «Большом этнографическом диктанте». Он пройдет в режиме онлайн.

Участниками могут стать все желающие, независимо от возраста. Задания диктанта как обычно будут состоять из 30 вопросов:

20 вопросов — общая часть для всех регионов;

10 вопросов — вопросы о родном крае.

Для участия необходимо в период с 3 по 8 ноября 2020 года зайти на сайт организаторов и кликнуть по кнопке «Пройти Диктант». Максимальное время выполнения заданий — 45 минут. После этого каждый сможет получить результаты и увидеть свою оценку.

Каждый год сотни верующих собирались на крестный ход. В этом году масштабное шествие по улицам Челябинска отменили в целях безопасности.

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