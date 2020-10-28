В Курганскую область отправят военных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

В Курганскую область отправят врачей из Москвы, Челябинска и Тюмени Фото: Валентина ВАГАНОВА

Завтра, 29 октября, в Курганскую область приедут 22 медика от министерства обороны, которых распределят по медучреждениям региона. В состав врачебно-сестринской бригады войдут опытные реаниматологи, пульмонологи, анастезиологи.

— У них есть опыт работы в таких ситуациях. Кроме того, это те специалисты, которые позволят нам снять нагрузку на персонал, который уже работает в условиях пандемии, — отметила исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Помимо военных медиков в Курганскую область направили гражданских специалистов со всей страны, чтобы помочь справиться с наплывом пациентов в период пандемии коронавируса. Первыми прибыли медики из соседнего Челябинска.

— В среду, 28 октября, в регион приехали пять представителей профессорско-преподавательского состава Южно-Уральского государственного медицинского университета минздрава России (Челябинск). Они уже приступили к работе в Курганской городской больнице №2, где с начала пандемии развернут инфекционный госпиталь, — рассказали в местном департаменте здравоохранения.

Челябинские медики помогут создать региональный методический центр на базе горбольницы №2, который поможет медучреждениям в лечении коронавирусных больных.

Также из Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена прибудут два врача и пять средних медработников. Они будут работать в областной инфекционной больнице.

— Ориентировочно 30-31 октября в регион приедут пять врачей из Тюмени и две медицинских сестры, они будут работать в Курганской городской больнице №2, — добавили в региональном департаменте здравоохранения.

Отметим, что в Курганскую область уже прибыли представители Росздравнадзора и министерства здравоохранения для поддержки организации помощи больным COVID-19.

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