В Челябинской области сократилось время ожидания скорой помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается динамичный рост заболеваемости коронавирусом. На утро 29 октября минздрав зарегистрировал 148 новых случаев. Сначала пандемии 19804 жителя региона получили положительный тест на COVID-19.

За день из больниц выписали 28 пациентов. Всего 14839 человек победили новую инфекцию.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 октября 2020 г.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За сутки умерло трое зараженных. У 65-летнего мужчины новая инфекция стала основной причиной смерти, у двоих COVID-19 был сопутствующим:

— пациентка, 81 год: сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз;

— пациентка, 82 года: острый инфаркт миокарда, шок.

Инфографика: коронавирус74.рф

Скорая помощь приедет всего за полтора часа

Похоже, региональные власти частично «оседлали» вторую волну коронавируса. Первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что среднее время ожидания скорой для прохождения КТ снизилось до одного часа и 26 минут, минимальное время — 10 минут.

Также вчера, 28 октября, провели рекордное количество обследований — 1760 компьютерных топографий. А замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова отчиталась, о сокращении максимального времени ожидание скорой. Раньше этот показатель составлял 5-7 часов, теперь — три часа.

Новый «ковидный» скандал

Елизавета Суворова, акушер роддома горбольницы №8, записала эмоциональное видео-обращение к властям Челябинской области. Девушка рассказал, что после работы в «красной зоне», она почувствовала недомогание. Позвонив в поликлинику 300 раз, она с трудом взывала терапевта.

Несмотря на состояние пациентки, врач отправила ее в поликлинику, где она могла заразить других людей. Чтобы получить необходимую помощь, акушер записала эмоциональное видеообращение. Свою историю она рассказала в соцсети и поделилась личным мнением по поводу эпидемиологической ситуации в регионе.

«Коронавир» в массы: подешевело лекарство против COVID-19

В челябинских аптеках заметно подешевел «Коронавир», препарат для лечения коронавируса. Вместо 12 тысяч рублей за него просят семь тысяч. Дело в том, что минздрав Челябинской области начал проверять стоимость жизненно важных медикаментов.

— На лекарства, которые входят в перечень жизненно важных препаратов, существует предельная наценка, которую нельзя превышать. «Коронавир» вошел в этот список, и аптеки вынуждены снизить цену, — объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Если платный тест на коронавирус оказался положительным

Нередко челябинцы, заподозрив у себя коронавирус, идут сдавать анализы платно. Подчас это проще, чем выбивать направление, а чем раньше человек узнает о болезни, тем меньше вероятность заразить близких и коллег по работе. В миздраве Челябинской области рассказали, что нужно делать, если вы платно сдали тест на COVID-19, а он оказался положительным.

Во-первых, ограничить контакт с окружающими. Во-вторых, нужно вызвать врача. В ведомстве уточнили, если у вас есть симптомы ОРВИ, медик будет у вас в течение дня. Если нет, то придет через трое суток.

В случае ухудшения состояния, следует связаться с лечащим врачом или вызвать неотложную помощь. Подробнее ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке.

Никаких больше вечеринок?

Федеральный Роспотребндзор рекомендовал закрывать на ночь заведения общепита. Однако в Челябинской области решили, что это избыточная мера, и не стали вводить «комендантский час».

— Мы провели определенное исследование, а также опрос предпринимателей, в заведениях которых подают еду в ночное время, и на данный момент решили воздержаться от принятия таких мер, — рассказала на вечернем брифинге для журналистов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Экс-мэра Челябинска Тефтелева «закрыли» от коронавируса

Из-за угрозы коронавируса пришлось закрыть суд по делу Тефтелева. Сегодня Центральный районный суд вынес приговор бывшему мэру. Из-за коронавируса заседание проходило в закрытом режиме, в зал пустили только участников процесса. Журналистам пришлось ждать результатов на улице.

В итоге Тефтелева приговорили к трем годам колонии строго режима, штрафу в 37,5 млн рублей, а также запретили занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года. Мы подробно объяснили, что это значит.

Жители Златоуста требуют вернуть единственный роддом

Жители Златоуста создали петицию, чтобы вернуть единственный роддом, отданный под коронавирус. Ее подписали уже больше 35,5 тысяч человек.

— Убедительно просим Вас оставить перинатальный цент в городе. Родильный дом Златоуста был единственным оборудованным детской реанимацией и обслуживал всю горнозаводскую зону, — говорится в петиции, адресованной министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову.

Из-за пандемии рожениц возят в соседний Миасс.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 29 октября 2020 года.

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