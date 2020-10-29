Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 октября 2020: сломанные флюорографы, дефицит тестов и борьба с поликлиниками

Эксперты рассказали, где челябинцы рискуют заразиться коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области выросло количество заболевших коронавирусом. На утро 30 октября минздрав зарегистрировал 151 новый случай. Общее число зараженных составило 19955 человек.

За день из больниц выписали 63 пациента. За время пандемии 14902 жителя Челябинской области переболели COVID-19.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 октября.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Также за день погибло семеро зараженных. У 82-летней женщины был сахарный диабет, атеросклероз аорты и коронарных артерий (коронавирус сопутствующий). Причиной смерти шестерых заболевших стала новая инфекция:

— пациент, 77 лет;

— пациентка, 70 лет;

— пациент, 48 лет;

— пациентка, 82 года;

— пациент, 73 года;

— пациент, 71 год.

Инфографика: коронавирус74.рф

Продолжение истории: минздрав обратил внимание на жалобу акушерки из «красной зоны»

Акушер роддома горбольницы №8 Елизавета Суворова работала в «красной зоне». Перед очередной сменой она обнаружила у себя симптомы коронавируса, но добиться адекватной помощи не смогла. Чтобы обратить внимание не проблему, она записала эмоциональное видео-обращение к властям региона.

Похоже, это сработало. Министерство здравоохранения проверило жалобу медработника и нашло нарушения. Оказывается, девушке неправильно назначили и выписали лекарства. А заведующая отделения не уследила за своими ординаторами. В работе колл-центра поликлиники, в который Елизавета Суворова позвонила 300 раз, тоже отметили недостаточную организацию.

Даже у себя дома: названы основные места заражения коронавирусом в Челябинске

В общественном транспорте, магазине и у себя дома — три места, где риск подцепить коронавирус выше всего. Это связанно с тем, что новая инфекция передается воздушно-капельным путем и при близком контакте, отметил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. Поэтому если вовремя не изолировать больного родственника, вспыхнет «семейный очаг».

Почему с симптомами коронавируса не делают тест?

Несмотря на то, что симптомы коронавируса и ОРВИ схожи, врачи не спешат делать тесты всем, обратившимся за помощью. В минздраве Челябинской области «развели» руками: рады, да не можем.

— Пока мы ограничены возможностями лабораторий. Мы назначаем мазки населению, когда подозреваем, что речь идет о коронавирусной инфекции. Главное взять мазок у тех, кто выписывается и тех, кто «заходит» в заболевание, — рассказал КП-Челябинск замминистра здравоохранения Евгений Ванин.

Челябинцы жалуются, что врачи не дают направления на тесты с симптомами ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Копейске накрылись флюорографы

В горбольнице №1 Копейска сломались сразу два аппарата для флюорографии. И все это в разгар пандемии коронавируса. Однако в медучреждении не растерялись и решили с 30 октября отправлять пациентов на рентген, чтобы исключить пневмонию. Плановые обследования пришлось приостановить.

Кстати, это та самая больница, в которой на флюорографии «не заметили» рак легких Александр Бобняк. Ему диагностировали онкологию только на последней стадии, из-за чего лечение не принесло положительных результатов.

Все, что не делается — к худшему: эпидемиологи оценили ситуацию с коронавирусом в Челябинской области

Сейчас коэффициент распространений COVID-19 в регионе не превышает 1,5. Тем не менее, если никак не сдерживать эпидемию, этот показатель взлетит до 4-5 пунктов.

— При этом мы можем снизить этот показатель до 1 и даже до 0,8, — отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Чтобы замедлить распространение вируса, южноуральцев призывают носить медицинские маски и своевременно менять их.

У курильщиков больше шансов заболеть?

Прямой связи между заболеваемостью коронавирусом и курением пока не нашли. Однако люди с пагубной привычкой все равно рискуют гораздо больше.

— Курильщик подвергает себя риску чаще — курит на улице, берет сигарету голыми руками. Риск подхватить вирус через рот больше. Кроме того, у курильщиков в той или иной степени страдает бронохо-легочная система, а значит болеть будут тяжелее, — отметил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«Коронавирусная опупея»

Челябинке Виктории Олиферчук пришлось бороться не только с болезнью, но и поликлиникой: многочасовые очереди, бюрократия, отказ в тестировании на ковид, поиски градусника и лекарств по всему городу. Мы опубликовали дневник больничных приключений.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 30 октября 2020 года.

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