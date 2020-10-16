В Челябинске дворы засыпают мраморной крошкой

Наталья Котова побывала в новом скверике на улице Байкальской. Фото: cheladmin.ru

Сквер на улице Байкальской в Металлургическом районе не пустует: на площадке воркаута крутятся мальчишки, бравируют перед одноклассницами. Через пару дней сцепится резиновое покрытие на детской площадке, и тогда можно будет карабкаться по затейливому лабиринту, качаться на веревочной люльке, вырабатывать ловкость, шагая по веревочному мостику.

Строительство прогулочного пространства по соседству со школой N 24 стартовало летом, деньги поступили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Цена вопроса реконструкции сквера на ул. Байкальской — 18,3 млн. руб. Как сообщил глава Металлургического района Сергей Кочетков, за несколько месяцев построена сеть тропинок, смонтировано уличное освещение. Примечательно, что коммуникации системы освещения спрятаны под землей: в воздухе не висят «лианы» проводов. Удобные скамьи: их оценили пенсионеры.

Новый сквер на ул. Байкальской осмотрела глава города Наталья Котова. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске отремонтировано 93 двора в многоквартирных домах и 11 общественных пространств — парков.

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» в Металлургическом районе благоустраиваются три сквера и 17 дворов. Еще три общественных пространства приводятся в порядок по программе губернатора «Реальные дела» и при поддержке предприятия «Мечел».

Во дворе на ул. Чоппа, 2 — 4 в Тракторозаводском районе устроили детскую площадку. Детский игровой комплекс, скамьи. Утрамбованная земля засыпана толстым слоем мраморной крошки белого цвета. Подрядчик объясняет: природный материал экологичен, хорошо пропускает воду, оставаясь сухой. Опавшие листья дворник вычищает веерными граблями.

Мраморная крошка - хороший дренаж. Впитывает влагу, оставаясь сухой. Фото: cheladmin.ru

Наталья Котова оценила применение крошки. Мэр сообщила, что в Москве, в парке Горького, площадки с детскими аттракционами тоже покрыты камнем мелкой фракции. Котова не исключает, что и в Челябинске при ремонте дворов применение природного материала будет активным.

В этом году, кстати, в Тракторозаводском районе будет отремонтировано 19 дворов. По словам и. о. главы района Юрия Кузнецова, 90% придомовых территорий района требует обновления, но все сразу сделать невозможно. Работы идут после рейтингового голосования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава города Наталья Котова:

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске мы отремонтируем 11 общественных пространств и 93 дворовых территории В Тракторозаводском районе сделано 19 дворов. Проекты разные, суммы варьируются от двух до пяти миллионов рублей на одну территорию. Кроме того, мы начали большое строительство парка Дружбы. Уже в ходе работ обнаружились скрытые дефекты проектирования. Чтобы выполнить работы максимально качественно, мы расторгли контракт и перенесли работы на 2021 год. Проект будет изменен, чтобы новое общественное пространство было максимально качественным.