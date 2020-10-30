Всегда ли потеря обоняния — это признак коронавируса и можно ли вылечить хронический тонзиллит: говорим о здоровье ЛОР-органов

Как правильно промывать нос? Больно ли делать эндоскопию ЛОР-органов? И почему потеря обоняния не всегда является признаком заболевания коронавирусом? На эти и другие вопросы ведущего Александра Белова в студии радио «Комсомольская правда» 95, 3 FM ответила врач-оториноларинголог клиники «Источник» Марина Вересова. Приводим расшифровку радиоэфира.

ПРОМЫВАЕМ НОС ПРАВИЛЬНО

— Марина Николаевна, за окном осень, традиционное время простуд и хлюпающих носов. Насколько промывание носа может помочь в профилактике этих недугов?

— Если выполнять данную процедуру правильно, то она достаточно эффективна. Делать ее можно самостоятельно, дома. Это наиболее частая процедура, которую рекомендуют врачи-оториноларингологи для того, чтобы помочь пациентам в сезон простуд справиться с насморком.

— А что значит «правильно» и «неправильно»? И как промывание носа делать правильно?

— Для того чтобы правильно промыть полость носа, нужно соблюдать правила.

Во-первых, подобрать адекватную форму введения жидкости в полость носа. Сейчас на рынке представлено множество наименований продукции разных компаний, не будем перечислять названия, а назовем лишь формы введения. Для малышей до года чаще всего используют капли, с года до шести лет — форму мягкого душа, взрослые используют формы душ или струя, причем последняя наиболее глубоко проникает в полость носа и промывает задние отделы.

— Я помню, когда мой сын пошел в садик, у него часто был насморк. Нам приходилось промывать ему нос, но ребенок отбивался. А в каких случаях эту процедуру делать не стоит? И что использовать — специальные препараты или народные рецепты: солевые растворы или сок алоэ?

— Все должно быть без фанатизма. Если вы используете препараты, которые продаются в аптеке, не нужно заливать много или выбирать неадекватную форму введения. Иначе могут начаться проблемы с ушами. По поводу народных средств, скажу так: да, они имеют место быть, но тут тоже надо включать здравый смысл. Естественно, у нас капают в нос сок алоэ, чеснока, моркови, свеклы. И мне в детстве это капали родители. Однако, насколько я помню, неразведенный сок алоэ, свеклы или моркови вызывает такое ужасное жжение в полости носа! Потому что происходит ожог слизистой, это только ухудшает состояние, и вы таким образом своему ребенку наносите травму. Солевой раствор для промывания можно сделать дома, разведя одну чайную ложку на литр воды. Подчеркиваю, именно в такой пропорции: чайная ложка на один литр обычной воды!

СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ: БЛАГО ИЛИ ВРЕД?

— В каких случаях можно применять сосудосуживающие препараты: когда из носа «течет» или когда нос «забит»? Еще говорят, что данные лекарства вызывают привыкание, это правда?

— Такая проблема есть: эти препараты точно вызывают привыкание, что доказало множество исследований. Поэтому, применяя такие лекарства, нужно соблюдать правила, тогда процент привыкания стремится к нулю. Эти препараты применяются, когда нос заложен, как говорят пациенты, «как будто цемента в нос набили». Без назначения врача использовать эти препараты рекомендуется от одного до трех дней. Если же после этого насморк не прошел, то следует обратиться к специалисту (к терапевту или педиатру, в осложненных случаях — к отоларингологу).

— А как выбрать препараты: найти названия в интернете или записаться к терапевту, и тот назначит?

— Эти препараты у всех на слуху, их даже не нужно искать в интернете. Нужно только знать, что есть сосудосуживающие препараты короткого действия, например, Ксилометазолин, среднего действия — это Нафазолин, и препараты длительного действия, например Оксиметазолин. Все зависит от того, что мы хотим получить. Если перед перелетом однократно «пшикнуть» в нос, то это рекомендовано пациентам, которые имеют искривленную носовую перегородку или хронические проблемы с полостью носа, чтобы не приземлиться с резкой болью в ушах или получить баротравму. В таких случаях можно использовать сосудосуживающие препараты короткого действия. Если имеется воспалительный процесс, то есть обычный насморк, то рекомендованы препараты длительного действия.

ЭНДОСКОПИЯ ЛОР-ОРГАНОВ: НЕ ТАК СТРАШНО, КАК КАЖЕТСЯ

— Бывают ситуации, когда терапевт может направить на прием к узким специалистам, например к оториноларингологу. И зачастую перед консультацией эти специалисты просят пройти эндоскопическое обследование ЛОР-органов, чтобы врач понимал, в чем проблема и как лечить? Когда его надо проводить? Насколько это информативно, безболезненно и быстро?

— Тот период в деятельности ЛОР-врачей, когда ставили диагноз только после визуального осмотра, уходит в прошлое. Сейчас нужно поставить четкий и корректный диагноз. Поэтому эндоскопическое исследование — это способ, позволяющий рассмотреть не только передние, но и задние отделы полости носа, какие-то анатомические особенности строения стенок полости носа. Также благодаря этой процедуре мы можем понять, насколько показан или противопоказан прием сосудосуживающих препаратов, какие процедуры мы можем проводить. Данное обследование показано большой категории пациентов, абсолютных противопоказаний практически нет. Процедура занимает 10- 15 минут. Я сама проходила ее, дискомфортных ощущений минимум. Я делала без обезболивания, но пациентам мы предлагаем обезболивающее, а там уже они выбирают сами, хотят или нет. В основном пациенты соглашаются, и мы очень деликатно проводим эту процедуру.

— А есть ли рекомендации по подготовке к данной процедуре?

— Серьезной подготовки нет, только согласие пациента слушать врача. А подготовку может сделать ЛОР-врач непосредственно перед процедурой: удалить слизь из носа, сделать вазотомию (сужение носовых раковин). Эта подготовка также входит в 10-15 минут, за которые делается данная процедура.

— То есть эту процедуру в основном назначают всем?

— Мы советуем пациентам данную процедуру, если они согласны провести более глубокий осмотр полости носа. Сейчас этой процедурой можно заменить рентген, посмотреть пазухи, например, при остром гайморите, как говорят в народе, или верхнечелюстных синуситах, как говорят врачи.

В ОПЕРАЦИЯХ НЕ ОТКАЗЫВАЮТ

— А если вдруг потребуется хирургическое вмешательство, могут ли провести ЛОР-операцию непосредственно в клинике «Источник»?

— Да, в клинике могут провести операцию на ЛОР-органах, у нас современная операционная и хорошие, внимательные, профессиональные доктора.

— А не опасно ли проводить операцию во время пандемии? Сейчас это слово шокирует всех, и люди очень настороженно идут в больницу. Что сейчас лучше: повременить с хирургическим вмешательством или, напротив, не откладывать?

— Это один из наиболее частых вопросов, которые задают на приеме пациенты, нуждающиеся в хирургическом лечении. Мой ответ таков: в периоде пандемии мы будем вынуждены находиться еще какое-то время, возможно продолжительное, однако пациенты все равно должны получать своевременную медицинскую помощь. Поэтому мы не отказываем, ни в плановых, если они необходимы, ни в экстренных хирургических вмешательствах. Определенная доля риска, может быть, и присутствует, но она абсолютно не превышает долю риска заразиться в магазине, на работе или в общественном транспорте.

КАК И ГДЕ ИСКАТЬ ПОТЕРЯННОЕ ОБОНЯНИЕ

— Сейчас особенно пугают ситуации, когда у человека пропадает обоняние, теряется вкус еды, или когда человек чувствует какой-то запах, который другие не ощущают. Якобы это один из показательных симптомов коронавирусной инфекции. Так ли это?

— По различным данным, от 30 до 50% пациентов с коронавирусом переносят потерю или снижение обоняния, но такие симптомы могут быть и при других ЛОР-заболеваниях. Потеря обоняния может быть периферической за счет отека полости носа — так происходит при большинстве ЛОР-заболеваний и при коронавирусе тоже. Но при COVID-19 есть еще и неврологическая составляющая, то есть поражается сам обонятельный нерв, в результате чего обоняние пропадает полностью.

— То есть если обоняние пропало, мы не пугаемся и не думаем, что у нас коронавирус? А что тогда делать: подождать, когда вернется, или бежать к врачу?

— Тут могут быть две разных ситуации. Одна — если у вас просто пропало обоняние, нет отека слизистой, слабости, кашля, температуры. Другая — когда все эти симптомы плюс потеря обоняния имеются в наличии. В первой ситуации лучше переждать дома , а вызвать врача можно на пятый день, если обоняние не восстановилось. Во второй ситуации, врача стоит вызвать поскорей, чтобы получить необходимую помощь.

— А как побыстрее вернуть запах и вкус пищи? Есть ли медикаментозные способы?

— Адекватное лечение отека в носу при наблюдении ЛОР-врача вернет все запахи и вкусы — именно обоняние определяет две трети вкуса. После снятия отека вкусы и запахи вернутся. Если же вы переболели коронавирусом, все симптомы заболевания прошли, а потеря обоняния остается, врачи (оториноларингологии и неврологи) рекомендуют витаминотерапию для восстановления деятельности обонятельного нерва.

КАК СОХРАНИТЬ ГОЛОС

— Теперь вопрос лично от меня: для радиоведущих голос — это рабочий инструмент, но, как и все люди, мы иногда болеем. Начинается с першения и заканчивается полной потерей голоса. Что нужно делать, если нет возможности идти на больничный, как восстановить и сохранить голос? И вредные привычки, они реально способствуют ухудшению голоса и вызывают заболевания гортани?

— Люди голосовых профессий, к которым относятся радиоведущие, состоят в группе риска по возникновению заболеваний горла и гортани (ларингиты, тонзиллиты, фарингиты). У людей, которые работают в профессии больше 30 лет, все эти три заболевания имеют место быть одновременно. Большая нагрузка на слизистую оболочку приводит к тому, что она не успевает восстанавливаться, и постепенно заболевания переходят в хроническую стадию.

Курение, прием алкоголя, острая и жирная пища — все, что раздражает слизистую оболочку, будет также способствовать развитию этих хронических заболеваний. Плюс к этим вредным привычкам и профессии, связанной с напряжением речевого аппарата, добавляются загрязненный воздух, вирусы и бактерии.

У нас есть такие пациенты, которые лечатся не только у оториноларинголога, но и у такого врача как фониатр. К таким специалистам направляются наиболее сложные пациенты в плане лечения заболеваний гортани и горла, которые работают голосом, и голос требуется восстановить быстро, потому что вечером спектакль или эфир. Там уже используются гортанные заливки, ингаляции, которые ЛОР- врач не посоветует пациентам с банальным ОРВИ, и компрессы. В общем в нашей клинике пациентам предлагается большое количество лечебных и профилактических процедур для восстановления голоса.

ТОНЗИЛЛИТ: СТОИТ ЛИ ПРОЩАТЬСЯ С МИНДАЛИНАМИ

— Знакомый просил задать вопрос. Проблема многих — хронический тонзиллит. Можно ли побороть эту «болячку» раз и навсегда? Ведь бывают случаи, когда люди мучаются на протяжении всей жизни. Хотя им выписывают лечение, и они его проходят. Становится легче до следующего периода обострения, а потом история повторяется.

— Тут нужно четко понимать, насколько страдает качество жизни пациента, и на сколько эти миндалины рабочие, то есть могут выполнять свои функции. Это все подтверждается анализами, исследованиями и той клинической ситуацией, которую врач видит на приеме. Если миндалины совсем не выполняют свою функцию, плюс имеется бета-гемолитический стрептококк (который может поражать суставы, сердце и почки), то, как правило, миндалины подлежат удалению. Если есть надежда на то, что миндалины могут функционировать нормально, то пациент проходит определенный курс лечения. Побороть тонзиллит абсолютно точно можно, если взяться за лечение не только миндалин, но и всего организма. Потому что известно, что хронический тонзиллит — это местный иммунодефицит. И хотя пациентов очень пугает это слово, определенные курсы витаминотерапии помогают восстановить здоровье и нормальную функцию миндалин.

Записаться на прием к врачу-оториноларингологу Марине Николаевне Вересовой можно по телефону клиники «Источник»: (351) 77-88-887.

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