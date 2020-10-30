Заплати за газ без «бумажной волокиты» и, не выходя из дома: компания «НОВАТЭК-Челябинск» делает услуги своим клиентам еще доступнее

Один из вопросов, который обсуждали в эфире, стал всем известный весенний переход на «дистанционку», что стало для многих своего рода испытанием. Самоизоляция коснулась и абонентов «НОВАТЭК-Челябинск». Часть функций компания перевела в режим онлайн-канала, и причем, вполне успешно. Как налажены контакты с поставщиками газа, не выходя из дома? Как опция «не выходя из дома» сегодня работает? Как можно заключить новые договоры в таком формате? Как работают мобильные приложения, личный кабинет, другие полезные функции? Можно ли подавать показания без регистрации на сайте или в мобильном приложении?

ОНЛАЙН-ФОРМАТ УВЕЛИЧИЛСЯ ПЯТИКРАТНО

— Компания «НОВАТЭК-Челябинск» сегодня проводит, как очный, так и заочный, дистанционный прием граждан, — подчеркнула Вера Мосеева.- На дистанционном формате мы работаем с абонентами, начиная с апреля. Фактически, с начала режима самоизоляции. Отмечу, что тогда количество обращений через интернет-каналы компании у нас увеличилось минимум в пять раз. Общение происходит в таком случае в онлайн-режиме, и он также доказал свою успешность и эффективность, в том числе, и в плане заключения договоров. Этот режим работы не влияет на исполнении обязательств «НОВАТЭК-Челябинск» по поставкам газа населению

Расскажу детальнее о такой дистанционной работе. К примеру, что касается заключения договоров. Все документы высылаются к нам на электронную почту, адрес которой есть и в квитанциях, и на официальном сайте компании «НОВАТЭК-Челябинск». Если остаются какие-то вопросы, наши сотрудники звонят гражданам. Уточняют детали, при необходимости просят выслать дополнительные документы. Когда весь пакет готов мы отправляем на электронную почту обратившегося уже готовый договор, получаем согласие и одновременно направляем гарантийное письмо в ту специализированную организацию, которая производит пуск газа. Это письмо принимается в работу, абоненты получают газ, производят оплату.

Другими вариантами взаимодействия для пользователей интернета являются «Личный кабинет» и его версия для смартфона — «Мобильное приложение». Подключение происходит и в таком формате. Все эти функции сегодня достаточно популярны.

Чтобы зарегистрироваться в нем, достаточно указать номер лицевого счета и придумать пароль. Если же потребитель забыл пароль, его можно восстановить через номер сотового телефона (посредством СМС) или электронную почту, указанную в ходе регистрации.

Такие же схемы работают, скажем, при покупке квартиры, дома. Люди обращаются к нам, мы рассматриваем эти обращения и заключаем договоры, присваивая номер лицевого счета.

Отмечу, что в компании «НОВАТЭК-Челябинск» работает и контакт-центр (в будни — с .08.00 до 20.00, в выходные — с 09.00 до 14.00 — звонок по номеру 8-800-700-8074 бесплатный), где принимаются все звонки от граждан. Мы стали первыми среди поставщиков коммунальных услуг, кто открыл свой собственный контакт-центр еще в 2013 году. Есть довольно большой процент граждан, которые предпочитают звонить по телефону, общаться и получать информацию от наших операторов.

Начальник управления по работе с население компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вера Мосеева также рассказала, что скоро контакт центр перейдет и в режим работы через чат. Сотрудники на удаленном доступе круглосуточно будут отвечать на все интересующие вопросы.

«ВИРТУАЛЬНЫЕ» ОПЛОМБИРОВКИ

— Можно ли оплатить услугу по поставке газа через мобильное приложение (звонок от слушателя)?

— Безусловно. Наше приложение загружается и устанавливается через сервисы App Store или Google Play. В мобильном приложении «НОВАТЭК-Челябинск» (18+) есть и функция «оплатить», а также посмотреть начисления за поставленные энергоресурсы (газ).

— Сегодня много говорят о так называемых «виртуальных» опломбировках. Расскажите об этом подробнее?

— Согласно постановлению правительства (№424 от 6 апреля 2020 года) срок поверки счетчиков перенесен на конец текущего года. Поэтому такая опломбировка происходит в «виртуальном» режиме. Как происходит такой процесс: граждане устанавливают приборы учета, предоставляют нам сканированный акта об установке такого прибора, где газораспределительная организация указывает начальные показания. Мы принимаем этот акт и с этого момента производим по показаниям прибора учета.

По распоряжению губернатора наши контролеры не выходят на линии, но это никак не сказывается на начислениях. Мы все принимаем по показателям приборов учета.

— Можно ли заказать проверку газового оборудования в выходной день (звонок от слушателя)?

— Мы не занимаемся проверкой газового оборудования. Это функция специализированных организаций. Они производят и монтаж такого оборудования. Их перечень есть на сайте Государственной жилищной инспекции.

Вера Мосеева также подчеркнула, что сегодня можно и очно обратиться в любой из 10 офисов компании и 30 пунктов компании «НОВАТЭК-Челябинск», расположенных на территории Челябинской области (все адреса можно найти на сайте компании, там же имеется и расширенный список телефонов служб). Скажем, к примеру, если у вас есть домовладение в Кыштымском городском округе, а вы проживаете в Челябинске, то по любому вопросу можно также обратиться и в центральный офис компании на проспекте Ленина, 42.

ПОЖЕЛАНИЯ АБОНЕНТОВ

— Вера Васильевна, насколько обновляется мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск» и бесплатна ли эта услуга?

— Услуга бесплатная. Скачать ее можно на сайте «НОВАТЭК-Челябинск». Мобильное приложение постоянно совершенствуется исходя из пожеланий наших абонентов. Сейчас доступна уже четвертая версия такого мобильного приложения.

Пожелания самые разные и мы на них реагируем. Например, абонент спрашивает — я живу в квартире, оплачиваю поставку газа, а могу ли я к своему лицевому счету в мобильном приложении привязать счет матери, которая проживает в другой квартире? Отвечу, — сейчас такая услуга и функция по привязке лицевого счета есть и она достаточно популярна. Тем более, если речь идет о пожилых людях, которые сейчас стараются реже выходить из дома. Родственники, таким образом, помогают своим близким.

Для справки: Мобильное приложение дает возможность полностью управлять лицевым счетом, оплачивать за газ, передавать показания прибора учета газа, получать оперативную информацию о нормах и тарифах для населения, контактную информацию о филиалах «НОВАТЭК-Челябинск», просматривать новости и быть в курсе акций компании. При этом дополнительно можно установить напоминание о необходимости передачи показаний и гарантировано получать оповещение о совершенных действиях через приложение.

Мобильное приложение поддерживается всеми операционными системами (Android, Apple IOS) и загрузить его можно бесплатно в Google Play или App Store.

Вера Мосеева также напомнила, что для тех, у кого нет возможности выхода в интернет, могут всегда позвонить в контакт-центр, где также действуют услуги «автоинформатор» и «обратный звонок». Абонент, позвонивший в контакт-центр, может оставить информацию, задать вопрос — в том числе передать показания и заказать при этом обратный звонок. Ему перезвонят и предоставят всю необходимую информацию. Количество звонков обычно увеличивается после 20-го числа каждого месяца, когда граждане оплачивают потребление газа за месяц. Сейчас к дистанционной работе также подключены и линейные контролеры, которые работают с абонентами, в том числе, и через контакт-центр.

Вместе с тем, оплата за газ происходит согласно показаниям прибора учета. Если абонент в течение трех месяцев не передает показания, то начисления происходят среднему показанию прибора учета за три месяца, с четвертого месяца — по нормативным показателям. Для того, чтобы не было расчета по нормативам, абонент передает показания и компания производит перерасчет.

МОЖНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

— Компания «НОВАТЭК-Челябинск» — это более 120 тысяч пользователей. Личные кабинеты регистрируются, как для юридических, так и для физических лиц. И те и другие могут проводить все операции без бумажных носителей — в личном кабинете доступна информация по оплате, начислениям, движении по счету, привязка дополнительный, или дополнительные лицевые счета, новости компании, акции — рассказала Вера Мосеева.

На сайте компании также можно увидеть часто задаваемые вопросы, и ответы на них. Связь грамотно отлажена, и это тоже очень полезная информация для абонентов.

Кстати, показания прибора учета по потребленному за месяц газу также можно передавать и без регистрации. Для приема информации по показаниям прибора учета газа на сайте компании необходимо указать фамилию владельца и номер лицевого счета, которые можно взять из квитанции. Для ввода показаний необходимо указать в первом поле фамилию владельца лицевого счета, во втором поле — лицевой счет (8 цифр). Подробнее на сайте.

Специалисты компании «НОВАТЭК-Челябинск» отмечают, что указывать серийный номер прибора учета также необходимо.

Официальный сайт компании «НОВАТЭК-Челябинск»: novatek74.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Прежде чем заключать договор на поставку газа, необходимо заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Специалисты газораспределительных организаций проверяют, как работают плиты, другое оборудование, их техническую исправность.