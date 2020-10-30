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Заплати за газ без «бумажной волокиты» и, не выходя из дома: компания «НОВАТЭК-Челябинск» делает услуги своим клиентам еще доступнее

«Дистанционка», самоизоляция ставит перед коммунальщиками новые задачи. Как идет работа, в том числе, и в онлайн-режиме. В эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск (95,3 FM) на вопросы слушателей ответила начальник управления по работе с население к
Источник:kp.ru
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Один из вопросов, который обсуждали в эфире, стал всем известный весенний переход на «дистанционку», что стало для многих своего рода испытанием. Самоизоляция коснулась и абонентов «НОВАТЭК-Челябинск». Часть функций компания перевела в режим онлайн-канала, и причем, вполне успешно. Как налажены контакты с поставщиками газа, не выходя из дома? Как опция «не выходя из дома» сегодня работает? Как можно заключить новые договоры в таком формате? Как работают мобильные приложения, личный кабинет, другие полезные функции? Можно ли подавать показания без регистрации на сайте или в мобильном приложении?

ОНЛАЙН-ФОРМАТ УВЕЛИЧИЛСЯ ПЯТИКРАТНО

— Компания «НОВАТЭК-Челябинск» сегодня проводит, как очный, так и заочный, дистанционный прием граждан, — подчеркнула Вера Мосеева.- На дистанционном формате мы работаем с абонентами, начиная с апреля. Фактически, с начала режима самоизоляции. Отмечу, что тогда количество обращений через интернет-каналы компании у нас увеличилось минимум в пять раз. Общение происходит в таком случае в онлайн-режиме, и он также доказал свою успешность и эффективность, в том числе, и в плане заключения договоров. Этот режим работы не влияет на исполнении обязательств «НОВАТЭК-Челябинск» по поставкам газа населению

Расскажу детальнее о такой дистанционной работе. К примеру, что касается заключения договоров. Все документы высылаются к нам на электронную почту, адрес которой есть и в квитанциях, и на официальном сайте компании «НОВАТЭК-Челябинск». Если остаются какие-то вопросы, наши сотрудники звонят гражданам. Уточняют детали, при необходимости просят выслать дополнительные документы. Когда весь пакет готов мы отправляем на электронную почту обратившегося уже готовый договор, получаем согласие и одновременно направляем гарантийное письмо в ту специализированную организацию, которая производит пуск газа. Это письмо принимается в работу, абоненты получают газ, производят оплату.

Другими вариантами взаимодействия для пользователей интернета являются «Личный кабинет» и его версия для смартфона — «Мобильное приложение». Подключение происходит и в таком формате. Все эти функции сегодня достаточно популярны.

Чтобы зарегистрироваться в нем, достаточно указать номер лицевого счета и придумать пароль. Если же потребитель забыл пароль, его можно восстановить через номер сотового телефона (посредством СМС) или электронную почту, указанную в ходе регистрации.

Такие же схемы работают, скажем, при покупке квартиры, дома. Люди обращаются к нам, мы рассматриваем эти обращения и заключаем договоры, присваивая номер лицевого счета.

Отмечу, что в компании «НОВАТЭК-Челябинск» работает и контакт-центр (в будни — с .08.00 до 20.00, в выходные — с 09.00 до 14.00 — звонок по номеру 8-800-700-8074 бесплатный), где принимаются все звонки от граждан. Мы стали первыми среди поставщиков коммунальных услуг, кто открыл свой собственный контакт-центр еще в 2013 году. Есть довольно большой процент граждан, которые предпочитают звонить по телефону, общаться и получать информацию от наших операторов.

Начальник управления по работе с население компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вера Мосеева также рассказала, что скоро контакт центр перейдет и в режим работы через чат. Сотрудники на удаленном доступе круглосуточно будут отвечать на все интересующие вопросы.

«ВИРТУАЛЬНЫЕ» ОПЛОМБИРОВКИ

— Можно ли оплатить услугу по поставке газа через мобильное приложение (звонок от слушателя)?

— Безусловно. Наше приложение загружается и устанавливается через сервисы App Store или Google Play. В мобильном приложении «НОВАТЭК-Челябинск» (18+) есть и функция «оплатить», а также посмотреть начисления за поставленные энергоресурсы (газ).

— Сегодня много говорят о так называемых «виртуальных» опломбировках. Расскажите об этом подробнее?

— Согласно постановлению правительства (№424 от 6 апреля 2020 года) срок поверки счетчиков перенесен на конец текущего года. Поэтому такая опломбировка происходит в «виртуальном» режиме. Как происходит такой процесс: граждане устанавливают приборы учета, предоставляют нам сканированный акта об установке такого прибора, где газораспределительная организация указывает начальные показания. Мы принимаем этот акт и с этого момента производим по показаниям прибора учета.

По распоряжению губернатора наши контролеры не выходят на линии, но это никак не сказывается на начислениях. Мы все принимаем по показателям приборов учета.

— Можно ли заказать проверку газового оборудования в выходной день (звонок от слушателя)?

— Мы не занимаемся проверкой газового оборудования. Это функция специализированных организаций. Они производят и монтаж такого оборудования. Их перечень есть на сайте Государственной жилищной инспекции.

Вера Мосеева также подчеркнула, что сегодня можно и очно обратиться в любой из 10 офисов компании и 30 пунктов компании «НОВАТЭК-Челябинск», расположенных на территории Челябинской области (все адреса можно найти на сайте компании, там же имеется и расширенный список телефонов служб). Скажем, к примеру, если у вас есть домовладение в Кыштымском городском округе, а вы проживаете в Челябинске, то по любому вопросу можно также обратиться и в центральный офис компании на проспекте Ленина, 42.

ПОЖЕЛАНИЯ АБОНЕНТОВ

— Вера Васильевна, насколько обновляется мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск» и бесплатна ли эта услуга?

— Услуга бесплатная. Скачать ее можно на сайте «НОВАТЭК-Челябинск». Мобильное приложение постоянно совершенствуется исходя из пожеланий наших абонентов. Сейчас доступна уже четвертая версия такого мобильного приложения.

Пожелания самые разные и мы на них реагируем. Например, абонент спрашивает — я живу в квартире, оплачиваю поставку газа, а могу ли я к своему лицевому счету в мобильном приложении привязать счет матери, которая проживает в другой квартире? Отвечу, — сейчас такая услуга и функция по привязке лицевого счета есть и она достаточно популярна. Тем более, если речь идет о пожилых людях, которые сейчас стараются реже выходить из дома. Родственники, таким образом, помогают своим близким.

Для справки: Мобильное приложение дает возможность полностью управлять лицевым счетом, оплачивать за газ, передавать показания прибора учета газа, получать оперативную информацию о нормах и тарифах для населения, контактную информацию о филиалах «НОВАТЭК-Челябинск», просматривать новости и быть в курсе акций компании. При этом дополнительно можно установить напоминание о необходимости передачи показаний и гарантировано получать оповещение о совершенных действиях через приложение.

Мобильное приложение поддерживается всеми операционными системами (Android, Apple IOS) и загрузить его можно бесплатно в Google Play или App Store.

Вера Мосеева также напомнила, что для тех, у кого нет возможности выхода в интернет, могут всегда позвонить в контакт-центр, где также действуют услуги «автоинформатор» и «обратный звонок». Абонент, позвонивший в контакт-центр, может оставить информацию, задать вопрос — в том числе передать показания и заказать при этом обратный звонок. Ему перезвонят и предоставят всю необходимую информацию. Количество звонков обычно увеличивается после 20-го числа каждого месяца, когда граждане оплачивают потребление газа за месяц. Сейчас к дистанционной работе также подключены и линейные контролеры, которые работают с абонентами, в том числе, и через контакт-центр.

Вместе с тем, оплата за газ происходит согласно показаниям прибора учета. Если абонент в течение трех месяцев не передает показания, то начисления происходят среднему показанию прибора учета за три месяца, с четвертого месяца — по нормативным показателям. Для того, чтобы не было расчета по нормативам, абонент передает показания и компания производит перерасчет.

МОЖНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

— Компания «НОВАТЭК-Челябинск» — это более 120 тысяч пользователей. Личные кабинеты регистрируются, как для юридических, так и для физических лиц. И те и другие могут проводить все операции без бумажных носителей — в личном кабинете доступна информация по оплате, начислениям, движении по счету, привязка дополнительный, или дополнительные лицевые счета, новости компании, акции — рассказала Вера Мосеева.

На сайте компании также можно увидеть часто задаваемые вопросы, и ответы на них. Связь грамотно отлажена, и это тоже очень полезная информация для абонентов.

Кстати, показания прибора учета по потребленному за месяц газу также можно передавать и без регистрации. Для приема информации по показаниям прибора учета газа на сайте компании необходимо указать фамилию владельца и номер лицевого счета, которые можно взять из квитанции. Для ввода показаний необходимо указать в первом поле фамилию владельца лицевого счета, во втором поле — лицевой счет (8 цифр). Подробнее на сайте.

Специалисты компании «НОВАТЭК-Челябинск» отмечают, что указывать серийный номер прибора учета также необходимо.

Официальный сайт компании «НОВАТЭК-Челябинск»: novatek74.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Прежде чем заключать договор на поставку газа, необходимо заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Специалисты газораспределительных организаций проверяют, как работают плиты, другое оборудование, их техническую исправность.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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