Здоровый малыш: где в Челябинске работают педиатры, которые любят и понимают маленьких пациентов

Поход к детскому врачу, как правило, дело непростое. Находчивые мамы проявляют чудеса изобретательности, чтобы отвезти малыша к человеку в белом халате. В педиатрическом отделении семейной клиники «Жемчужина» все по-другому. Здесь доктор становится добрым другом для крохи.

В клинике работают специалисты с большим опытом, которые профессионально разбираются в особенностях детского организма. Все они имеют высокую квалификацию и искренне любят своих маленьких пациентов.

В практике педиатрической работы важно найти подход как к ребенку, так и к его родителям. Именно поэтому каждый детский врач обладает навыками психолога. Развеять сомнения мамы или опасения папы — врачи семейной клиники «Жемчужина» находят общий язык с каждым. Длительность приема до 30 минут позволяет доктору познакомиться и подружиться со своими маленькими пациентами и их родителями.

Особо трепетное отношение в клинике к новорожденным. Ведь когда малышу несколько недель, в его жизни не бывает мелочей. Важно все: нежность рук, голос и улыбка врача, а самое главное — спокойствие и уверенность мамы. В любой ситуации и советом, и поддержкой на помощь родителям приходят педиатры «Жемчужины».

— Очень хорошо, когда у ребенка с самого рождения есть свой педиатр. Так гораздо объективнее и достовернее можно оценить, как растет и развивается малыш, оценить наследственные риски и предрасположенность к заболеваниям. Соответственно, следить за процессом развития в динамике и при необходимости выбирать верную тактику лечения, — говорит педиатр высшей категории, заместитель главного врача о педиатрии клиники «Источник» Светлана Полиевская. — В свою очередь ребенок привыкнет к врачу и перестанет бояться докторов.

В клинике действуют комплексные программы наблюдения за новорожденными и малышами от года до двух лет. Они позволяют родителям не беспокоиться за здоровье своего ребенка. В программу уже включены все нужные исследования, консультации и прием педиатра и других узких специалистов. При этом комплексное наблюдение за малышом предлагается по разумной цене: проходить специалистов по отдельности выйдет дороже, чем в рамках программы наблюдения.

После заключения договора у вашего малыша будет личный педиатр, который даст консультации по любому вопросу и будет всегда на связи с родителями. Также он составит индивидуальный график вакцинации и скоординирует осмотры узких специалистов.

Педиатры «Жемчужины» уделяют большое внимание профилактике заболеваний. В клинике можно пройти вакцинацию и получить физиотерапевтическое лечение. Даже прививки или сдача крови не пугают пациентов «Жемчужины»: после процедуры малышам вручают награды за храбрость.

Если ребенку нужен медосмотр для справки в детский сад, школу, спортивную секцию или лагерь, запишитесь на прием в «Жемчужину». За одно посещение вы сможете пройти необходимых специалистов и сдать нужные анализы.

Педиатрическое отделение занимает целый этаж здания, имеет отдельный ресепшн, игровую зону. Штат детских врачей также включает узких специалистов: хирурга, офтальмолога, аллерголога, массажиста и физиотерапевта.

В холле и кабинетах клиники уютно и светло. Предусмотрены пеленальные столики, много игрушек для детей разных возрастов, есть комнаты матери и ребенка.

Показателем доверия родителей специалистам клиники является то, что большинство детей наблюдаются в клинике из года в год, а при появлении в семье малыша, родители снова приводят его в «Жемчужину».

Познакомиться с детскими врачами семейной клиники «Жемчужина» и записаться на прием вы можете на официальном сайте или по телефонам: (351) 200-34-04, 8-800-222-34-06.

Семейная клиника «Жемчужина»

г.Челябинск

ул. Доватора, 10 а;

пр. Комсомольский, 2;

papamama.ru.

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