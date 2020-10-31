Для неотложной медицинской службы Челябинской области купят 45 автомобилей

Для службы неотложной помощи в Челябинской области купят 45 автомобилей. Фото: cheladmin.ru

Главное событие последних месяцев для системы здравоохранения Южного Урала — строительство современной инфекционной больницы в Малой Сосновке, ближайшем пригороде Челябинска. За 2,5 месяца в чистом после возведено 11 корпусов мощностью до 500 коек. Отделение реанимации, комплекс «чистых помещений», хирургическое отделение, общежитие для врачей, новая дорога с наружным освещением и остановочным комплексом.

Инфекционная больница в Малой Сосновке построена. Ее возведение курировал губернатор. Фото: gubernator74.ru

О том, когда больница примет первых пациентов, о мобилизации региона для борьбы с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ в эфире радио КП рассказал гость программы «Тема дня» министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Гость эфира на радио "Комсомольская правда" - министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Фото: Василий ВОРОНИН

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА В МАЛОЙ СОСНОВКЕ ПОСТРОЕНА

— Больница в Малой Сосновке будет готова в эти выходные.

— В эти выходные заканчиваются строительные работы. Проект стоимостью в 2,5 млрд. руб. реализован в рекордно короткие сроки — за 2,5 месяца. Деньги, напомню, выделены из бюджета Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера. И работы ведутся под контролем губернатора, первого заместителя губернатора. На строительной площадке постоянно находятся специалисты минздрава Челябинской области. Строительство грандиозное, идет точно в срок. С 1 по 8 ноября, по окончании строительства, мы все приведем в порядок, завезем оборудование, расставим мебель и начнем работать.

— Оборудование для больницы отечественного производства?

— Разного. Оборудование есть и российское, и импортное, в зависимости от того, какие функции на него возлагаются. Компьютерный томограф, ультразвуковое оборудование — импортного производства. Из отечественного — рентгеновские аппараты отличного качества, хорошо себя зарекомендовавшие — и передвижной, и стационарный.

— К моменту открытия больницы должна быть готова прилегающая инфраструктура. Я имею ввиду асфальтированную дорогу с освещением, остановочный комплекс для общественного транспорта — это тоже поручение губернатора. Поражают темпы: это все реально сделать в указанный срок?

— Да все верно. По поручению главы региона создан оперативный штаб по строительству инфекционной больницы, где собираются специалисты разных отраслей и ведомств: строители, сотрудники министерства дорожного хозяйства и инфраструктуры, представители ресурсных компаний. Каждый день обсуждаются темпы строительства. Сомнений нет, что все откроется в срок. Куплено все оборудование и транспортный парк, который будет развозить пациентов. То есть, сейчас мы думаем о том, как правильно организовать работу больницу, маршрутизацию. Больница расположена за городом, что правильно по всем санитарно-эпидемическим нормам, но к маршрутизации подходим особенно тщательно. Смотрим, сколько постов будем открывать. В работе чисто организационные моменты. Составлено штатное расписание. Есть начмед, который будет заниматься организацией работы больницы.

ПЛЮС 130 МИЛЛИОНОВ

— Еще одна инициатива областных властей: коронавирусные пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, получают бесплатно лекарственные препараты. Из бюджета региона выделено более 67,3 млн. руб. на эти задачи. И сейчас регион получит федеральные средства. Это расширит список категорий получателей препарата?

— Да, конечно. У нас было информационное письмо от федерального минздрава, в котором нам рекомендовалось организовать бесплатную выдачу препаратов пациентам, находящимся на амбулаторном этапе. Глава региона немедленно распорядился решить этот вопрос. Под обеспечение были выделены средства из областного бюджета, и сейчас все медорганизации вступили в эту программу и выдают препараты пациентам.

Сейчас, по распоряжению президента России Владимира Путина, регионам выделены дополнительные средства федерального бюджета для лечения коронавирусных больных на амбулаторном этапе лечения. Регион получил 130 млн. руб. Средства распределим по медицинским организациям: есть приказ, есть список от федерального минздрава, где указаны медикаменты, которыми мы бесплатно должны обеспечить пациентов. Во-первых, это противовирусные препараты; во-вторых, антибактериальные лекарства. Категорий получателей стало больше.

КОГДА ВРАЧ — В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

— Челябинская область защитила в федеральном минздраве проект развития медицины первичного звена. Дело чрезвычайной важности, ведь врач должен прийти на помощь пациенту здесь и сейчас, вне зависимости от того, где живет человек — в маленькой деревушке или в райцентре.

— Да. Параллельно с развертыванием госпитальной базы для лечения коронавирусных больных идет огромная работа над проектом развития региональной системы здравоохранения первичного звена. Она стартует в 2021 году. Модернизация первичного звена — очень большой и важный вопрос. Программа направлена на улучшение и доступность первичной медицинской помощи, начиная от населенных пунктов, начиная от 100 жителей и до 50 тысяч жителей. Все эти населенный пункты Челябинской области попали в эту программу модернизации. Была создана комиссия при правительстве РФ, куда вошел минздрав, минстрой, минпром, минтранс, минэнерго. Мы смотрели не только то, где нужно строить, реконструировать или ремонтировать медицинские учреждения — оценивается транспортная доступность, состояние дорог, потому что в программу входит также приобретение медицинского транспорта. Программа очень обширная, и мы достойно ее защитили. Теперь она направлена на рассмотрение в правительство РФ. Уверен, документ получит достойные оценки.

ФАПы на селе - первое место встречи врача и пациента. И самое важное. Фото: Олег УКЛАДОВ

— Какую сумму получим мы, пусть и по предварительным данным?

— Программа рассчитана на пять лет, и на 2021 мы рассчитывает получит 2,3 млрд. руб. Общий объем финансирования может составить 13 млрд. руб.

— Если простыми словами рассказать, что будет сделано?

— Программа направлена, в первую очередь, на строительство и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Напомню, что у нас, несмотря на всю сложность текущего момента, когда максимум усилий медицины направлен на лечение коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ, выполняется губернаторская программа «100 ФАПов — Челябинской области». ФАПы строятся, сдаются. И в 2021-23 гг она продолжится. Плюсом региональной программе станет программа модернизации первичного звена. Первое, чем займемся — будем строить новые ФАПы, ремонтировать существующие, потому что это самое первичное звено и есть — там происходит первая встреча врача и пациента. Будем ремонтировать и строить офисы врачей общей практики и амбулатории. Дальше — поликлиники и стационары. Начнем проектирование в 2021 г.

За федеральные деньги для глубинки Челябинской области приобретут новые машины службы скорой помощи. Фото: gubernator74.ru

— Медицинский транспорт — тема важная, в этом году регион кардинально обновил парк службы скорой помощи. Автомобили, которые закупим по будущей программе — он для глубинки?

— Да. Все, что входит в программу — это для развития первичного звена здравоохранения в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. жителей.

Мне бы хотелось напомнить, что для модернизации здравоохранения и развития системы действуют областные программы. Например, 25 млн. руб. по распоряжению губернатора выделено для покупки автотранспорта — легковых автомобилей — для службы неотложной медицинской помощи поликлиник. Объявлены конкурсы, и в ближайшее время состоится закупка. Планируется приобрести около 45 автомобилей.

СВЕРНУТА ЛИ ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ

— Сколько коек открыто сейчас на госпитальной базе региона для лечения коронавируса, гриппа и ОРВИ?

— В 28 лечебно-профилактических учреждениях открыто 6356 мест отведено в больницах для лечения коронавирусных больных. В том числе, плюс 50 коек в горбольнице Южноуральска. С 1 по 8 ноября добавится 300 коек в горбольнице N 1 Челябинска, где уже есть фонд для лечения коронавируса в 50 мест. Есть резервные койки — около 25-30 %, они потребуются, если поток пациентов будет расти.

В регионе развернут большой парк лабораторий: диагностические исследования на ковид, грипп, пневмонии проводятся в 18 лабораториях.

— Поскольку мы наращиваем коечный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией и сезонными вирусными заболеваниями, как обстоят дела с оказанием плановой медицинской помощи? Не сворачивает ли регион ее?

— Мы стараемся так организовать медицинскую помощь, развертывая базы для лечения коронавирусной инфекции, под грипп, чтобы не останавливать оказание плановой помощи, особенно — высокотехнологичной. Не закрываются большие лечебные учреждения, такие как, например, областная клиническая больница: там нет ни одной койки под лечение ковида. Не закрывается федеральный кардиоцентр, клиника медицинского университета работает в полную мощность, областной онкологический диспансер — тоже, больница РЖД выполняет привычные функции. Эти медицинские организации работают как на оказание плановой медицинской помощи, так и на экстренные медицинские вмешательства.

ВЫСОКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ СКОЛЬКО ПРИВИТО ПРОТИВ ГРИППА

— Компания по вакцинации против гриппа продолжается. Сколько от плана уже привито от плана?

— В этом году жители Челябинской области ответственно подошли к вакцинации. Мы фактически заканчиваем капанию. Перед нами стояла задача привить 60 % населения, и в настоящее время уже привито 50 %. Детей мы всех привили, ожидается поступление небольшого количества вакцины в регион. Мы надеемся на эффект, который должна дать прививочная кампания. Надеемся, что будет меньше пациентов с гриппом, с ОРВИ. И это даст возможность справляться нас с коронавирусной инфекцией.

В этом году против гриппа на Южном Урале уже привито 50 % от плана. Фото: Олег ЗОЛОТО

— По решению губернатора осенние каникулы в регионе длятся две недели против привычных семи дней. С точки зрения врача тема разведения детских потоков во избежание передачи вирусов друг другу и учителям принято верное решение?

— Да, это абсолютно верное решение. Дополнительная неделя отдыха, которую дали детям, на сам учебный процесс не повлияет, а вот в пик эпидсезона (октябрь, ноябрь, начало декабря) она позволит избежать массового распространения заболеваний, сыграет определенную положительную роль.

КТ НАЗНАЧАЕТ ВРАЧ

— Который день подряд область проводит в сутки более 1,7 исследований на коронавирус с помощью компьютерной томографии. Есть ли момент субъективного народного мифа о том, что только КТ покажет, «что же там происходит в легких»? И нужно попасть на КТ по очереди, без очереди, через знакомых нужно обязательно!

— Есть такой факт. На самом деле, не всем показана компьютерная томография. Медицинские показания прописаны есть в методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ, сейчас вышла девятая версия. Метод КТ — не скрининговый для выявления пневмонии и других заболеваний, которые связаны с органами дыхания. КТ должна выполняться по показаниям, по назначению врача. Врач должен посмотреть, понять, что есть подозрение на пневмонию, и только после оформить направление на прохождение диагностической процедуры.

Назначить процедуру компьютерной томографии должен врач. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Ранее мы с вами не раз в эфире призывали людей не заниматься самолечением и обращаться, если занемог, ко врачам. Нынешние боевые условия изменили мировоззрение народа? Может, меньше стало тех, кто сам себе диагнозы ставит, на работу, превозмогая болезнь ходит?

— Очень важный вопрос в распространении любого инфекционного заболевания — ОРВИ, гриппа, коронавируса. Если есть катаральные явления — кашель, насморк, повышенная температура, конечно, нужно остаться дома и вызвать врача. Придет или участковый терапевт, либо врач из неотложной помощи. Нельзя водить в садик или в школу заболевшего ребенка, следует немедленно вызвать врача.

ПРОВЕРЯЮТ ВСЕГДА

— Министерством здравоохранения региона инициированы проверки поликлиник по жалобам пациентов. Какие-то выводы уже есть?

— Хочу сказать, что министерство здравоохранения всегда проверяет медицинские учреждения. И не только в данный период. В настоящее время действительно есть приказ о проведении проверочных мероприятий, и это не связано напрямую с жалобами пациентов. Мы хотим посмотреть, как исполняют поликлиники приказы министерства в плане оказания медицинской помощи пациентам с респираторными заболеваниями. Проверяем, как, например, работают call-центры, принимая звонки; сколько операторов работает; как быстро оператор связывается со звонящим. Потому что первая информация для пациента очень важна: когда придет врач, кто придет — вопросы есть и на них, конечно, нужно отвечать. Мы должны посмотреть, как работает регистратура, как работает служба неотложной медицинской помощи. Сейчас по приказу минздрава Челябинской области неотложна служба должна работать круглосуточно. Для этого приобретается транспорт, для этого пересмотрены штатные расписания. Мы проанализируем, сколько вызовов приходит на неотложку, как они обслуживаются. В течение суток все вызовы службой неотложной медицинской помощи должны быть обслужены.

— Информационное пространство вокруг нас буквально соткано из новостей о коронавирусе. Негативный оттенок здорово действует на настроение и эмоциональный фон человека, формирует излишнюю настороженность. Где найти баланс между здоровой бдительностью, внимательным отношением к своему здоровью и излишней тревожностью?

— Окружающая вирусная среда всегда была агрессивной к человеку. Наша история знает много фактов эпидемий, но знает много и побед человечества над ними. Вирусы, они повсюду. И проявляются привычными всем ОРЗ и тем, который пришел недавно: я говорю о COVID-19. Может, нам придется с ним жить рядом; может, — всегда, как с гриппом. И защищаться мы будем такой же вакцинацией как от гриппа. Мы придем и с коронавирусрм к этому. Все равно будет прививочная кампания по коронавирусу. Часть населения переболеет в этом году, и мы привьем большее число населения. Берегите себя методами простыми, но очень эффективными: носите макси, мойте руки, избегайте массового скопления людей. Все будет хорошо.