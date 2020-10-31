В больнице числились 158 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ситуация с оказанием помощи коронавирусным больным стала еще напряженнее. Число зараженных растет, а количество ковидных коек сократилось. Из строя вышла госпитальная база в ГКБ №2, где 31 октября прогремел мощный взрыв.

Данные по заболеваемости коронавирусом

В регионе число заболевших коронавирусом давно перевалило за 20 тысяч. По данным на раннее утро 1 ноября, в регионе за сутки число заразившихся увеличилось на 164 человека. Из них трое - школьники. Всего с начала пандемии диагноз поставили 20 277 пациентам. На данный момент лечение проходят 4601 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки скончались семь человек. Непосредственно от коронавируса умерли трое:

— пациент, 54 года;

— пациент, 50 лет;

— пациентка, 82 года.

Еще у четверых южноуральцев были сопутствующие заболевания:

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь(ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 84 года;

— острый панкреатит, панкреонекроз (ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 71 год.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Врыв в больнице Челябинска

31 октября в первой половине дня в центре города прогремел взрыв. Как оказалось, загорелся баллон на кислородной станции в ГКБ№2 на проспекте Ленина — бывшей студенческой поликлинике. Огонь охватил балконы первого и второго этажа. В результате повреждено здание больницы и общежития ЮУрГУ. Взрывной волной выбило стекла в соседней девятиэтажке, в нескольких автомобилях.

Обслуживанием станций занимается одна организация в городе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всех пациентов пришлось срочно эвакуировать. Самых тяжелых сразу отправили на реанимобилях в другие больницы. Остальных переместили на стадион Елесиной, а затем автобусами перевезли в восемь госпитальных баз.

Ковидных пациентов распределили по восьми госпитальным базам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие пациенты не могли самостоятельно передвигаться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информацию о двух умерших во время эвакуации пациентах в минздраве опровергли. По данным оперштаба, утром в больнице скончались пять человек, но это не связано со взрывом.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Первая проверка показала аварийное состояние электрооборудования. В целом на изучение причин взрыва в больнице Челябинска уйдет несколько дней.

Фотограф КП-Челябинск снял все, что происходило после взрыва. Показываем в 25 кадрах.

Само восстановлении больницы и снятие нагрузки с других госпитальных баз можно будет ждать только через три недели. Сейчас уточняется ущерб и составляется план ремонта.

Пришлось расселить жильцов 39 квартир, которые пострадали в результате взрыва. Одни жильцы предпочли уйти к родственникам, другие воспользовались предоставлением жилья поблизости — в студенческом городе Южно-Уральского госуниверситета. Все пострадавшие смогут рассчитывать на финансовую помощь в ремонте квартир.

Проспект Ленина пришлось перекрыть Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пострадавшим пообещали помочь с проведением ремонта Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Для выделения денег и оперативного решения проблем в этом микрорайоне был введен режим ЧС.

Полную онлайн-трансляцию с места событий смотрите на нашем сайте.

По телефону горячей линии Минздрава 240-15-16 можно задать вопросы и уточнить данные о пациентах из городской больницы №2.

Смерть медсестры

На 49 году жизни ушла из жизни медицинская сестра городской больницы №3 г. Магнитогорска. Всему виной — коронавирус.

Как сообщили в минздраве, более 30 лет она проработала в травматологическом пункте. Отличалась жизнелюбием, оптимизмом, отзывчивостью, была удостоена нескольких наград.

Полезные телефоны

- 8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

- Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.

- Телефон горячей линии для предпринимателей — 8-800-350-24-74.

- Телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.

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