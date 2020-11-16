Ущерб на 11 миллионов: в Челябинске судят экс-депутата, который давал людям деньги в долг и оставлял их без квартир

Ломбард был на проспекте Победы. Сейчас, судя по информации в интернете, он закрыт. Фото: Google Maps

Экс-депутата Ленинского райсовета Челябинска Игоря Кирчанова обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, он на протяжении многих лет давал челябинцам крупные займы под проценты и залог квартиры. Проценты были сумасшедшие — один в день, но люди соглашались, потому что ситуации, по их мнению, казались безвыходными. В итоге многие заемщики вязли в своем долге и лишались квартир.

По словам пострадавших, ростовщик обставлял сделку так, будто люди занимали деньги у ломбарда «Виктори», где он был заместителем директора. На деле же, якобы, договор заключался с физлицом — на тот момент Кирчанов был снят с учета как «ипэшник». И по закону не мог выдавать займы систематически и в больших объемах.

От махинаций пострадали 15 человек. Истории у всех разные, кто-то спасал близкого, кто-то бизнес, но итог у всех один.

СПАСАЛИ БЛИЗКОГО ОТ РАКА

Три года назад у Надежды Ивановны и Валентина Григорьевича Мальцевых заболела сноха — онкология. Срочно понадобились деньги на лечение. Занять было не у кого, кредит пенсионерам не давали. «Спасательным кругом» стал ломбард «Виктори», где деньги выдавали всем. Мальцевы взяли 300 тысяч и стали буквально заложниками своего займа.

— Когда близкий человек в беде, готов к черту обратиться, не то что в ломбард. Полгода мы платили регулярно. 20 января 2018 года я заплатила последний раз. Потом у меня заболела мама: лечение... похороны. Я просила отсрочку в связи с тяжелым положением. Всякое в жизни бывает, никто не думал, что вот так получится. Кирчанов отсрочку дал. Но стали идти большие проценты, которые я была уже не в силах заплатить, — вспоминает Надежда Ивановна. — Через какое-то время я позвонила в ломбард, мне сказали, что он ликвидирован, а его хозяин под следствием.

Следователь объяснил Мальцевым, когда хозяину ломбарда вынесут приговор, они смогут обратиться в суд, чтобы попытаться вернуть жилье.

— Однако на имущество Кирчанова почему-то не был наложен арест, он им распоряжался, пока шло следствие, и продал наши долги. Мы об этом ничего не знали. Оказывается, в мае этого года состоялись торги о продаже нашей квартиры. В июле раздался стук в дверь, пришел мужчина и представился хозяином нашего жилья, — говорит Надежда Ивановна.

По ее словам, у них с мужем каждый месяц высчитывают 50% из пенсии в счет погашения долгов, а теперь еще пытаются оставить без крыши над головой.

Общий ущерб пострадавшим составил более 11 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВКЛАДЫВАЛАСЬ В БИЗНЕС

У Ирины Ореховой была своя туристическая фирма. В 2012 году ей срочно понадобились деньги на ведение бизнеса. Рекламный баннер на улице привел предпринимательницу в ломбард.

— Около года я платила. У меня даже не было сомнений, что я не расплачусь. Мне приходили смс на телефон от имени ломбарда, какую сумму я должна внести. Я приезжала, оплачивала в кассу ломбарда. Потом мне еще понадобились деньги. Под те же самые документы, под тот же самый залог Кирчанов выдал мне еще 300 тысяч. В 2014 году начались проблемы в туризме, я покатилась вниз и по работе, и везде, и уже не смогла ничего оплачивать, — рассказывает Ирина.

Примерно через полгода Кирчанов подал на заемщицу в суд.

— Тогда уже я начала разбираться, обратилась к юристам. Мы начали смотреть мои договоры, и там оказалось, что платежи вносились без погашения тела долга — чисто одни проценты. Также я думала, что заключила договор с директором ломбарда, как мне его и представляли в день сделки, а по факту, договор был заключен просто с физлицом.

В 2016 году Ирина оформила банкротство. Ее квартиру выставили на торги. Однако с торгов жилье не ушло, и Кирчанов переписал его на себя. Сейчас Ирина ждет решения суда, чтобы начать тяжбы по возвращению своей квартиры.

БРАЛА ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ

Анна Егорова в мае 2017 года переехала в Челябинск с мамой и маленькой дочкой. Взяла в ломбарде 70 тысяч на ремонт только что купленной за 1,3 млн квартиры. За жилье отдали последнее, и на ремонт денег уже не оставалось. В банке Анне кредит не давали, поскольку она совсем недавно устроилась на работу. Пришлось обратиться в ломбард.

— Я платила исправно: где-то 10 тысяч вносила, где-то 20, где-то 5. Платежки были разные, но просрочек никогда не было. Однако получалось так, что платежи уходили в основном на погашение процентов. Сумма долга за столько лет уменьшилась, но ненамного. В январе 2020 года был мой последний платеж, и в феврале уже я подала иск в суд, когда на Кирчанова возбудили уголовное дело, — говорит Анна.

Два года назад «ростовщик» продал долги Анны другому человеку. И судилась она уже с ним. Ее иск суд отклонил, а нового кредитора — удовлетворил.

Сейчас, по словам Анны, сумма ее долга продолжает расти: каждый день прибавляется 1% от суммы долга — по 2800 рублей. Остановится счетчик лишь когда женщина вернет весь долг. На сегодняшний день это уже около 400 тысяч. Анна подала апелляционную жалобу.

— По большому счету, я сейчас сижу как на пороховой бочке. Я не знаю, удовлетворит ли областной суд мою апелляционную жалобу. Если нет, то в ноябре я с 11-летним ребенком пойду на улицу. Действительно, я в отчаянии и не знаю, что мне делать.

«МНЕ НЕ НУЖНО ИХ ЖИЛЬЕ, Я ЛИШЬ ПЫТАЮСЬ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ»

КП-Челябинск удалось связаться с Игорем Кирчановым. Он заявил, что не согласен с предъявленным обвинением и не признает свою вину. Считает, что сам пострадал в этой истории, а заемщики якобы просто не хотят возвращать ему долги. По его словам, некоторые пострадавшие сами привлекались ранее к уголовной ответственности. Так, одна из заемщиц, будучи директором турфирмы, обманывала клиентов, и была осуждена несколько лет назад за мошенничество.

— Я действительно выдавал займы под залог недвижимого имущества. Брали такие займы (как сейчас выясняется) зачастую люди с плохой кредитной историей, которые больше нигде не могли не только получить деньги в долг, но и фактически не имели финансовой возможности рассчитаться со мной. Тем не менее, большинство заемщиков рассчитались по своим обязательствам, и не имеют ко мне никаких претензий. Некоторые даже благодарны за то, что смогли решить свои проблемы за счет этих займов, — рассказал Игорь Кирчанов. — Но были и такие, которые брали займы, не имея намерения или возможности рассчитаться по нему. В этих случаях, не имея других способов вернуть свои деньги, я обращался в суд, и суд выносил решение о взыскании задолженности по займу и реализации заложенного имущества в целях исполнения судебного решения. Подчеркиваю, что я всегда действовал в рамках закона. Никогда не прибегал к услугам коллекторов и не пользовался никакими другими недобросовестными способами для возврата займа и исполнения судебных актов. Получается, что суды, выносившие решения в мою пользу (оценивая при этом законность заключенных договоров займа и залога), тоже нарушали закон?

Кирчанов отметил также, что сейчас его цель не заполучить чужие квартиры, а вернуть свои деньги:

— Люди, обратившиеся к вам, преподносят информацию так, словно мне нужно их жилье. Нет! Я всего лишь пытаюсь вернуть свои деньги. Пусть рассчитаются по своим обязательствам и остаются в своих квартирах. Повторю, я действую строго в рамках закона. Реализация квартир производилась исключительно силами судебных приставов в порядке исполнительного производства. Все заемщики сами находили меня, сами соглашались на условия в виде залогового обеспечения недвижимостью своих обязательств передо мной. Они имели возможность отказаться от заключения данных договор на изложенных в них условиях, но, на дату подписания договоров заемщики все были согласны с условиями, являлись и являются дееспособными.

Кто прав, кто виноват в этой истории решит Советский районный суд Челябинска. Экс-депутату грозит до пяти лет колонии и штраф. Как сообщили в пресс-службе суда, в деле указано 15 потерпевших, общий ущерб, причиненный им составляет более 11 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Есть ли у пострадавших шансы вернуть свои квартиры, мы спросили у юриста.

— Договор займа, а также обеспечивающее данное обязательство договор залога недвижимости, по моему мнению, вполне может быть признан в судебном порядке недействительным по нескольким основаниям. Во-первых, данный займ выдавался физическим лицом, для которого такая деятельность носила постоянный и систематически характер, фактически это была профильная деятельность по выдаче займов и кредитов, а следовательно, она подлежит лицензированию, осуществление ее без лицензии является уголовным преступлением. Во-вторых, сами по себе обстоятельства, связанные с выдачей займа, вызывают ряд вопросов: например, оценка платежеспособности заемщиков, — объясняет юрист ООО «Центр Бизнес-Консультант» Егор Шмидт. — По совокупности обстоятельств, которые идут в нарушение закона, спорные договоры залога и займа могут быть признаны недействительными, соответственно, шанс вернуть свое законное жилье у потерпевших сохраняется.

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