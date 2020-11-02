В день взрыва в больнице умерло пять пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с каждым днем все больше людей заболевают коронавирусом. Так на утро 3 ноября Минздрав зарегистрировал 169 новых случаев. За время пандемии новую инфекцию диагностировали 20 616 жителям региона. А с лечением других заболеваний южноуральцам придется повременить — попасть планово в больницу невозможно. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 ноября 2020 г

За день из больниц выписали 71 пациента. Так число переболевших COVID-19 составило 15199 человек.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За сутки умерло шесть пациентов, зараженных коронавирусом. Двое мужчин (80 лет, 81 год) умерли от COVID-19, у четверых новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 71 год: легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 62 года: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий;

— пациентка, 61 год: сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 52 года: вич-инфекция, гипертоническая болезнь.

Инфографика: коронавирус74.рф

В день взрыва кислородной будки в ГКБ №2 погибли пять пациентов

В эту субботу, 31 октября, в Челябинске взорвался кислородная станция КГБ №2. В этот же день в больнице скончались пять пациентов. Минздрав Челябинской области уверяет, что это просто стечение обстоятельств.

— Когда идут реанимационные мероприятия, врачи поминутно записывают свои действия в реанимационную карту больного. Поэтому сегодня мы можем точно сказать, что все пять пациентов скончались до момента аварии, — заявил 2 ноября министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Когда горела кислородная будка, врачи спасали пытались спасти двух пациентов. Однако ничем помочь не смогли.

Плановой диспансеризации не будет

В Челябинской области временно приостановили плановую диспансеризацию из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление вступило в силу в понедельник, 2 ноября. Средства, предназначенные для диспансеризации и медосмотров, пойдут на помощь в амбулаторном лечении.

В Минздраве объяснили, что эта мера поможет высвободить часть медиков для усиления работы.

Плановую медпомощь возобновят, когда в регионе снимут ограничения, направленные на профилактику распространения коронавируса.

Мэр Челябинска заболела пневмонией

У Натальи Котовой диагностировали пневмонию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 2 ноября, стало известно о том, что мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией.

— У Натальи Котовой диагностирована пневмония. Сданы три анализа на COVID-19, все отрицательные. Глава Челябинска лечится и работает дистанционно. Наталье Петровне скорейшего выздоровления, — сообщил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Кстати, последние заседание в понедельник, 26 октября, Наталья Котова проводила по видеосвязи.

Будет ли Москва разбираться со взрыва кислорода в Челябинске? Ответил пресс-секретарь Путина

В субботу, 31 октября, в ГКБ №2 прогремел взрыв Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со взрывом кислородной будки в Челябинске должны разбираться местные власти.

— Это вопрос, конечно, для руководства регионов, — заключил Песков.

В ГКБ №1 рассказали о состоянии пациентов, находившихся в больнице во время взрыва

— По приезду все пациенты получили горячее питание, пациенты получают кислород, аппаратов ИВЛ для реанимационных пациентов достаточно, — рассказала заместителя главного врача ГКБ №1 Мария Колядич. — Возраст пациентов — от 40 лет и до самых пожилых.

Она также отметила, что большинство эвакуированных были напуганы и напряжены. Им оказали психологическую помощь, после чего пациенты более менее успокоились. Одиного из больных даже готовят к выписке.

В больнице, где прогремел взрыв, закроют ковидное отделение

Горбольница №2, где рванула кислородная будка, перейдет в обычный режим работы. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Потому 140 коек ГКБ №2 после ремонта помещений мы переведем под оказание плановой помощи. Так и должно быть, ведь мы не сворачиваем текущую работу наших больниц, — сказал губернатор.

На ремонт больницы потребуется около трех недель. Тем временем приближается дата запуска новой инфекционной больницы в Сосновский районе. Ее откроют уже на следующей неделе, 12 ноября.

А мы задумались, насколько опасны кислородные станции, которые стоят возле многих больниц и вблизи жилых домов. Инженер по медтехники подробно рассказал, как устроена работа таких пунктов и что могло произойти перед пожаром в больнице.

Поиск закупки на установку и обслуживание кислородной станции породил больше вопросов, чем ответов. В документах нет указания, с кем заключен контракт, как нет информации и том, был ли застрахован объект. Все неоднозначные факты мы собрали в одну статью.

170-килограммовый челябинец с диабетом победил коронавирус и предложил награждать выздоровевших

Челябинец Виктор Киселев заразился коронавирусом. У мужчины были небольшие шансы выжить. По словам врачей, большой вес (170 кг), диабет и возраст (58 лет) — все это в шесть раз увеличивает риск смерти. Но Виктор выкарабкался и рассказал, как ему не смогли сделать КТ из-за ограничения в 140 кг, про больных, лежащих в коридорах, и очередь из скорых на томографию.

Чтобы морально поддержать заболевших, мужчина придумал награду за победу над коронавирусом. Теперь пациентам горбольницы №9 будут выдавать наклейку «Мы победили COVID-19». Дизайн придумала 12-летняя внучка Виктора.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 ноября.

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