Новая инфекционная больница в Малой Сосновке откроется 12 ноября

Областная инфекционная больница с 12 ноября начнет прием пациентов. Фото: gubernator74.ru

Областная инфекционная больница в Малой Сосновке построена и готова к работе. В понедельник, 2 ноября, новые корпуса осмотрел губернатор Алексей Текслер. Пятого ноября строители сдадут объект медикам.

Уже сейчас в палатах на три-четыре места установлены кровати — обычные медицинские и реанимационные, высоту изголовья которых можно изменять с помощью пульта. Для коронавирусных больных это очень важно, так как пациент должен преимущественно находиться в двух положениях — на боку и на животе.

В палатах есть кровати и пластиковая мебель. Фото: gubernator74.ru

ПОМОЩЬ САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ ПАЦИЕНТАМ

На днях начнут монтаж компьютерного томографа и доставку оборудования для операционной и передвижного диагностического. Во всех корпусах будет рентгеновское оборудование, во всех палатах — точки подводки кислорода к каждой кровати. Новая больница станет для региона колоссальным подспорьем в нынешний период.

Здания подключены к теплу и электроснабжению, подведен газ, смонтировано оборудование насосно-фильтровальной станции для очистки стоков объекта.

Объект построен в рекордно короткие сроки — за 2,5 месяца — по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

Цена вопроса — 2,5 млрд руб. Эти средства — только из областного бюджета.

Планировка новой больницы позволяет каждое ее крыло использовать для лечения больных с различными инфекциями. Здесь будут лечить коморбидных больных, когда ковид сочетается с другими патологиями и травмами.

Два с половиной месяца назад здесь было поле. Фото: gubernator74.ru

СИСТЕМА ТАБЛЕТ-ПИТАНИЯ

Как образно заметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, сейчас новая больница — это как дом, в котором идет ремонт. Просто надо заезжать и жить, доделывая мелочи:

— Часть корпусов медикам уже передана, в них был первичный клининг. Мы видели современный пищеблок. Здесь начинается монтаж системы таблет-питания. Это технология порционирования готовых блюд в пищеблоке больницы, которая обеспечивает пациентов горячим питанием в закрытом термоподносе.

ЦИФРА

482 койки

можно развернуть в областной инфекционной больнице в период эпидподъема.

В обычное время она рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных.

Больница оснащена по современным требованиям: есть КТ, аппараты УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Высокая степень готовности всех корпусов. Монтируется оборудование. Мы посмотрели операционный зал, готовы и запущены все внутренние коммуникации. Остаются небольшие работы внутри помещений. Окончательный срок сдачи объекта строителями — 5 ноября, когда все работы завершатся. Медики уже работают в зданиях. Первые больные появятся 12 ноября.

Объект востребованный, мы это с вами понимаем. Тем более после инцидента с городской клинической больницей № 2 вопрос наличия свободных ковидных коек очень важный. Тот резерв, который у нас есть, позволил всех больных из ГКБ № 2 по ковидным базам разместить, но потребность есть.

Мощности горбольницы № 2 мы вернем в плановый режим после того, как сделаем там ремонт и запустим больницу в работу. Это правильное движение, потребность в плановой медицинской помощи существует.

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