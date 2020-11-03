Челябинск качает быстрее всего Урала: эксперты выяснили самых скоростных операторов

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Информационно-аналитическое агентство ТelecomDaily провело исследование самого быстрого оператора России с услугой мобильного интернета. Лидером среди операторов «четверки» оказался «Мегафон»: по средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза.

Так, средняя скорость передачи данных «МегаФона» по стране приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 — к 14,5 Мбит/сек. МТС и «Вымпелком» продемонстрировали скорость мобильного интернета примерно на одном уровне и не превысили 19 Мбит/сек.

В рамках исследования эксперты пришли еще к одному интересному выводу. Оказывается, на Урале быстрее всех качают абоненты «МегаФона» в Челябинске. 26,71 Мбит/сек — такое значение здесь определили пользователи оператора, используя приложение «Мегабитус» для измерения интернет-скорости на устройстве. Оно позволяет агентству получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а регулярными.

Аналитики ТelecomDaily подчеркивают: результаты включают обезличенные данные, которые были сделаны в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.

Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутому уровню передачи данных, а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных попыток установления соединения).

В исследовании подчеркивается: по мере роста популярности «Мегабитуса» география замеров будет охватывать новые, в том числе малые, города. Скоро станет ясно, какой из населенных пунктов Южного Урала самый качающий.

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