«Самые распространенные нарушения — семейно-бытовые»: лучший участковый Челябинской области рассказал о своей работе

Капитан полиции Сергей Полковников Фото: УМВД России по Челябинской области

На протяжении многих лет «Комсомолка» совместно с МВД проводит конкурс «Народный участковый». В этом году он юбилейный — десятый по счету, а 1 ноября уже стартовало финальное голосование. За звание лучшего участкового поборются представители всех регионов России.

Челябинскую область на всероссийском конкурсе представляет 30-летний Сергей Полковников из Миасса. Правда, он еще не полковник, а капитан полиции, но уже обошел своих коллег в регионе и теперь будет отстаивать честь Южного Урала на федеральном уровне. Сергей с детства хотел стать стражем порядка. Его старшая сестра отучилась в юридическом институте, а после этого устроилась работать в полицию. Повзрослев, парень решил пойти по ее стопам.

— Всегда была потребность помогать людям, быть полезным для общества, — рассказывает Сергей Полковников. — Мне всегда нравилось то, чем занимается сестра, работая в полиции, поэтому я тоже хотел стать полицейским.

В детстве Сергей примерял на себя полицейскую форму старшей сестры Фото: архив героя

Пять лет Сергей Полковников учился в юридическом институте, а теперь работает участковым в Миассе. Под его контролем находится административный участок № 3. Здесь располагается одно общежитие, городская больница, роддом, но основную часть занимают частные дома. В связи с этим надеяться на камеры видеонаблюдения смысла нет — они попросту отсутствуют. Нужно лично общаться с жителями, а их здесь около трех тысяч.

— В частном секторе своя специфика работы, нужно налаживать контакт с людьми, чтобы все меня знали и готовы были поделиться информацией. Самые распространенные нарушения связаны с семейно-бытовыми конфликтами, — говорит полицейский. — Бывают случаи с нанесением побоев. Чаще всего это случается в пьющих семьях. Также часто обращаются с заявлениями на нарушения тишины в ночное время.

Сергей Полковников на протяжении пять лет был курсантом Фото: архив героя

На службе у Сергея происходили разные случаи. Однажды во время обычного рейда по магазинам ему даже пришлось спасать жизнь человеку. По словам полицейского, тогда очень пригодилась подготовка по оказанию первой доврачебной помощи.

— Я зашел в магазин, а там стоял мужчина, которому резко стало не по себе — он побледнел и упал, — вспоминает участковый. — По первым признакам я понял, что у него эпилепсия. Попросил продавщицу вызвать скорую, а сам принялся оказывать ему первую помощь. Хорошо, что рядом был покупатель, который тоже помог. В итоге привели мужчину в чувства, а к приезду скорой помощи он уже стоял на ногах.

Полицейский признался, что с нестандартными ситуациями на службе приходится сталкиваться довольно часто, но в памяти это не откладывается как что-то незаурядное. Жизнь участкового насыщенная, а Сергей скромно говорит, что для него это — обычная работа.

Полицейские будни Фото: архив героя

КСТАТИ

Выбираем лучшего участкового страны!

1 ноября стартовал финальный этап юбилейного десятого Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября пользователи Интернета могут проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового. Сегодня в России на службе находятся более 44 тысяч участковых, поэтому победа в конкурсе является весьма престижной для полицейских. (подробности)

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