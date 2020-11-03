Группа компаний ARK Development и СК «Легион» объединяются для реализации беспрецедентного проекта на рынке загородной недвижимости

Первый частный город L-Town возводится в Сосновском районе по Новоградскому тракту напротив конноспортивного клуба «Рифей». Сегодня северо-западное направление является наиболее перспективным, его отличает не только прекрасная экология, но и отличная транспортная доступность к новому формирующемуся центру города, расположенному на северо-западе Челябинска.

ГК ARK Development и СК «Легион» подписали Соглашение «О совместном освоении территории» по застройке центральной части города L-Town — территории под названием L-Town city. Для Челябинской области это станет первым масштабным проектом среднеэтажной квартальной застройки. Проект реализуется по принципам нового урбанизма. Человеческий масштаб как улиц, так и этажности кварталов, архитектурное разнообразие зданий, дворы без машин, современные общественные пространства — вот не полный перечень отличительных черт нового центра города L-Town. Работы по строительству первой очереди начнутся во II квартале 2021 года.

— Мы обрели надежного и эффективного партнера для реализации нашего масштабного проекта город L-Town, — комментирует генеральный директор группы компаний ARK Development Андрей Курбацких. — Скоро L-town станет экологичным спутником мегаполиса с полноценной инфраструктурой города. Мы уже завершаем первые очереди проекта, связанные с малоэтажной застройкой пригорода L-Town, и теперь пришла пора кварталов среднеэтажных домов. Проект с нашим партнером СК «Легион» будет реализован в соответствие с утвержденной концепцией города.

Наше решение продиктовано, в том числе, и спросом на загородное жилье со стороны лояльных клиентов компании, — оценивает перспективы совместной работы директор строительной компании «Легион» Сергей Пахомов. — Совместный проект мы считаем закономерным и видим большие перспективы.

Оба застройщика зарекомендовали себя на рынке недвижимости Челябинска как серьезные, надежные и влиятельные игроки. Напомним, проекты Группы компаний ARK Development «Соколиная Гора» и L-Town были признаны лучшими по итогам работы за 2019 год.

СК «Легион» возглавил рейтинг застройщиков Челябинской области по данным ЕРЗ РФ и занимает 2 строчку во Всероссийском рейтинге застройщиков по уровню комфорта и потребительским качествам ЖК. Компания известна жилыми комплексами «Ньютон», «Башня Свободы», «Подсолнухи», «Александровский», «Святогор».

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