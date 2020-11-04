Город утонул в «молоке»: ночной Челябинск накрыло завораживающим туманом

Улицы сияют триколором в честь Дня народного единства Фото: Вадим Архипов

Фотограф Вадим Архипов прогулялся по ночному Челябинску, чтобы посмотреть на него сквозь дымку тумана. В темное время суток трудно разглядеть нависшее над городом «молоко», но свет фонарных столбов и изредка проезжающих машин выдает и подчеркивает завораживающий туман. На пустых безлюдных улочках города можно в полной мере прочувствовать его атмосферу.

Фото: Вадим Архипов

Фото: Вадим Архипов

Фото: Вадим Архипов

Фото: Вадим Архипов

Фото: Вадим Архипов

Фото: Вадим Архипов

Фото: Вадим Архипов

Напомним, из-за тумана в Челябинске нарушилась работа местного аэропорта. Рейсы задерживаются, а прилетающие самолеты ожидают отправления в городах вылета.

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