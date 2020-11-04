В Челябинске после взрыва бытового газа погибли мать с двумя детьми

Пожарные оперативно потушили огонь Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня, 4 ноября, в 14:26 в двухэтажном частном доме по улице Даурской вспыхнул пожар. На место происшествия приехали сотрудники МЧС и во время локализации огня нашли погибших женщину и 13-летнюю девочку. До приезда пожарной службы госпитализировали 7-летнего мальчика, однако врачи не смогли его спасти — он скончался. Глава семьи в момент ЧП находился на работе.

— На момент прибытия сотрудников МЧС происходило открытое горение внутри дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — В ходе работ по тушению произошло частичное обрушение одной из стен дома.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Локализовать пожар удалось в 14:45. Всего было задействовано 37 человек и 12 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В связи с происшествием прокуратура организовала проверку, на место выехал прокурор Металлургического района Павел Диденко. По данным ведомства, причиной пожара мог стать взрыв бытового газа. Ситуация находится под контролем у губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Мэрия Челябинска заявила, что возьмет на себя все расходы на похороны погибших женщины и детей.

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