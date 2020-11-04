От взрыва в ковидном госпитале пострадала многоэтажка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального минздрава, на утро 5 ноября в Челябинской области зафиксировано 20 963 случая коронавируса. За прошедшие сутки его обнаружили еще у 175 южноуральцев, школьников среди них — нет. При этом больничные палаты покинул 91 пациент, а общее число выздоровевших с начала пандемии составило 15 372 человека. Под наблюдением врачей все еще остаются 4 885 заболевших.

Инфографика: коронавирус74.рф

COVID-19 продолжает уносить жизни людей. За сутки умерли четыре пациента от коронавируса — двое мужчин 58 и 88 лет, а также две женщины 69 и 75 лет. Еще у двоих погибших вирус был сопутствующим, смерть наступила из-за других болезней:

— хронический гломерулонефрит, постинфарктный кардиосклероз — женщина, 65 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты — мужчина, 67 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

ОСВЯТИЛИ КРЕСТЫ И КУПОЛА БЕЗ ПРИХОЖАН

В Челябинске освятили купола и кресты строящегося кафедрального собора Рождества Христова. В связи с пандемией на площадку не пустили ни прихожан, ни журналистов, однако торжество удалось, и солнечная погода в этом помогла. Во дворе строящегося храма владыка Григорий прочитал молитвы, а затем окропил кресты и купола святой водой.

Храм будет не только самым вместительным в Челябинске, но и самым высоким — вместе с крестом его высота составит 69,5 метров. Внутри здания будет располагаться лифт, а на высоте 23 метров появится смотровая площадка. Уже в начале следующего года там начнутся отделочные работы.

УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ

Администрация Челябинска заявила, что в пострадавшем от взрыва кислородной будки доме полностью заменили окна. От взрывной волны разбились стекла многих квартир, в четырех наиболее пострадавших продолжается ремонт, а жильцы получили денежную компенсацию. Окна поменяли и в подъезде. Что касается самой больницы, то ремонт идет своим чередом, там уже заменили 15 оконных блоков.

СТУДЕНТЫ СПАСАЮТ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Студенты-медики Никита Уколов и Валерия Поздеева устроились работать в скорую помощь и теперь каждый день помогают больным коронавирусом. Молодые специалисты практически не успевают спать, ведь после тяжелых ночных смен им нужно идти на учебу, а затем снова спешить к пациентам. Да и работать приходится в непростых условиях: душный защитный костюм, в котором невозможно даже попить, бешеный поток пациентов и отсутствие права на ошибку.

Но все эти трудности — ничто на фоне огромной любви к своей профессии. Медики рассказали «Комсомолке» о своей работе в период пандемии. Подробности в нашем материале.

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