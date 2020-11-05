Родители боятся, что школьников Челябинской области отправят на дистант Фото: Валентина ВАГАНОВА

На утро, 6 ноября, в Челябинской области зарегистрировали еще 179 зараженных коронавирусом. По данным минздрава, с начала пандемии новую инфекцию подтвердили 21 142 жителям региона. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области.

За сутки из больниц выписали 51 пациента. С начала пандемии в области 15 423 человека излечились от COVID-19.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день умерли еще семеро заболевших коронавирусом. У двух мужчин (84 года, 61 год) и трех женщин (78 лет, 86 лет, 72 года) COVID-19 стал основной причиной смерти, еще у двоих пациентов были другие тяжелые заболевания:

— пациент, 61 год: ВИЧ-инфекция;

— пациент, 71 год: нефросклероз, постинфарктный кардиосклероз.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Еще одна утечка кислорода в ковидном госпитале?

Жители Тракторозаводского района заметили, что возле кислородной станции горбольницы №8 появилось подозрительное испарение. Вспомнив взрыв в ковидном госпитале, горожане решили снять на камеру увиденное и поделиться с другими челябинцами.

— И это после того, как у них студенческая взорвалась, — комментирует бдительный горожанин на видео.

Однако в горздраве Челябинска заверили, что никакой утечки нет.

— Газификаторы работают в соответствии с заданной мощностью. На видео — обычный конденсат с высокой скоростью потока кислорода в системе, — объяснили в управлении.

Депутата Госдумы от Челябинской области положили в больницу с подозрением на коронавирус

Депутата Госдумы от Челябинской области Андрея Барышева госпитализировали в областную клиническую больницу №3 с пневмонией.

— У Андрея Викторовича были незначительные симптомы простуды, а потом поднялась высокая температура. Его госпитализировали, сделали КТ, 32% поражения легких. Поставили диагноз пневмония. У него мазок взяли, но еще результатов нет, — рассказала пресс-секретарь Андрея Барышева Оксана Худякова. — Я не медик, ничего не могу сказать. Но безусловно есть подозрение на ковид.

По словам пресс-секретаря, результаты теста должны прийти уже сегодня, 6 ноября.

Переведут ли школьников снова на дистант?

Из-за продления осенних каникул в Челябинской области родители школьников забеспокоились — а вдруг снова дистант. Источник КП-Челябинск в региональном министерстве образования заверяет, что для этого нет оснований.

— Решение о переводе школ на дистант принимает губернатор Челябинской области. Но для этого ему нужны серьезные основания. А их нет. На карантин по ОРВИ в регионе закрыты всего три класса. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, нет вообще. Ситуация лучше, чем это бывает в обычные годы. И оснований переводить детей на тотальный дистант пока нет. Однако любое учебное заведение, если считает нужным, может само организовать вместо очного очно-заочное или заочное обучение, — рассказали КП-Челябинск в ведомстве.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 ноября.

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