«Выплатили в пять раз больше!»: южноуралец взыскал со страховой честную выплату по ОСАГО

Чаще всего южноуральцы жалуются на споры по ОСАГО Фото: Александр ГЛУЗ

Житель села Варна Челябинской области попал в ДТП, но оказался не согласен с выплатой по ОСАГО в размере 71 400 рублей. Он обратился к финансовому уполномоченному, который помогает разрешать споры до суда, и в итоге получил сумму в 5,5 раз больше — 321 400 рублей.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин провел независимую экспертизу и определил, какие повреждения получила машина и соответствуют ли они обстоятельствам ДТП.

— Это так называемая транспортно-трасологическая экспертиза. Она позволяет определить, были ли эти повреждения получены по тому страховому случаю, который заявил автовладелец в страховую компанию, — поясняет Юрий Воронин.

Экспертиза также определила, что сумма страхового возмещения, подлежащая выплате, должна была составить 392 800 рублей с учетом износа, что в 5,5 раз выше, чем страховая компания выплатила автовладельцу. И финансовый уполномоченный вынес решение об удовлетворении требований южноуральца и взыскании со страховой компании 321 400 рублей.

ОСАГО занимает первое место среди обращений к финансовому уполномоченному от жителей Челябинской области. Напомним, с 1 июня 2019 года в России действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Дела по таким спорам в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, а с 28 ноября прошлого года он рассматривает споры и по всем остальным видам страхования (кроме ОМС).

С 1 января по 31 октября 2020 года южноуральцы направили финансовому уполномоченному 3 620 обращений. Из них большая часть (2792) пришлась на споры по ОСАГО — треть автомобилистов не согласны с размером страхового возмещения, 22,2% человек пожаловались на отказ в страховой выплате, 18% — на сроки выплаты, качеством ремонта недовольны 0,7%.

На втором месте по наиболее распространенным тематикам обращений от жителей Челябинской области находится страхование жизни, по которому поступило 293 обращения. На третьем месте — обращения по страхованию от несчастных случаев и болезней (184 жалобы).

— В целом средний размер требований по обращениям жителей Челябинской области составил 180 704 рубля, — говорит Юрий Воронин.

За 2020 год принято 1 763 решения по обращениям южноуральцев. Их число всегда меньше количества поступивших обращений, так как на рассмотрение и экспертизу требуется время.

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА МИКРОФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Жители Челябинской области обращаются к финансовому уполномоченному и по спорам с микрофинансовыми организациями (МФО). Это стало возможно с 1 января 2020 года.

— За период с 1 января по 31 октября жители Челябинской области направили финансовому уполномоченному 19 обращений в отношении МФО, — говорит Юрий Воронин.

Он подчеркивает, что финансовый уполномоченный рассматривает только те обращения к МФО, размер требований по которым не превышает 500 000 рублей. Южноуральцы могут обратиться с требованием, например, о взыскании с МФО излишне уплаченных процентов за пользование займом.

— Споры, связанные с реструктуризацией или рефинансированием задолженности, с действиями коллекторов и с оспариванием факта заключения договора займа, финансовый уполномоченный рассматривать не вправе, — резюмировал Юрий Воронин.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Обратиться к финансовому омбудсмену можно до суда. Сейчас Юрий Воронин рассматривает обращения в отношении страховых компаний и микрофинансовых организаций, а с 2021 года начнет урегулировать споры с банками, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами.

Уполномоченный рассматривает спор по услугам, не связанным с предпринимательской деятельностью. Сумма спора не должна превышать 500 тысяч рублей, за исключением ОСАГО, где размер требований не ограничен.

Жалобы рассматриваются бесплатно. 15 тысяч рублей взимается, только если за помощью омбудсмена обращаются третьи лица, которым уступлено право требования потребителя к финансовой организации.

Никуда ездить не нужно — все заявления рассматриваются заочно в течение 15 дней. Главное сначала написать заявление в страховую или МФО и сообщить о своих претензиях. А уже потом, получив ответ, обращаться к финансовому уполномоченному.

Направить жалобу можно через личный кабинет на сайте финансового омбудсмена или в письменной форме по адресу Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Порядок обращения подробно расписан на сайте.

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