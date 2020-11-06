Челябинские медики рассказали, спасет ли прививка от гриппа от заражения коронавирусом

Ближайшая акция по вакцинации гриппа 7 ноября в ТК Андреевский Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинские врачи не исключают, что прививка от гриппа может снизить вероятность заражения коронавирусом. Об этом КП-Челябинск рассказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Александр Выгоняйлов.

— С одной стороны, мнение, что прививка от гриппа снизит риск заражения коронавирусом, кажется бредом. Но с другой стороны, это возможно. При гриппе вырабатываются антитела через систему интерферонов, и мы их стимулируем вакциной. Заразиться в период, когда вырабатываются антитела, сложнее. Традиционно в период массовой вакцинации от гриппа снижается заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Но это не значит, что прививка защищает от коронавируса, — комментирует Александр Выгоняйлов.

Самым надежным способом по-прежнему остается соблюдение индивидуальных мер защиты и вакцинация от коронавируса. Когда появится вакцина, Александр Выгоняйлов рассказывал ранее.

В этом году медики опасаются появления тяжелых пациентов, которые одновременно подхватят коронавирус и грипп. Пока, как сообщал минздрав, в области нет ни одного пациента с гриппом. Обычно грипп в регионе появляется концу ноября, к декабрю, а эпидемия ОРВИ и гриппа может начаться после выхода южноуральцев с январских праздников.

К концу октября 40% жителей области уже привились от гриппа. Пока есть время, минздрав советует привиться от гриппа. На выработку иммунитета нужно не менее двух недель. Прививочная компания в Челябинской области продлится до середины декабря. Поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, в частных клиниках, а также во время массовых акций в больших ТРК. Ближайшая акция 7 ноября с 10:00 до 18:00 в ТК «Андреевский» (ул. Гагарина, 4б корп. 2, 1 этаж, кабинет администрации). График вакцинации — на официальной странице Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска.

Ранее КП-Челябинск писала, что в ноябре челябинцев начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри». Она защищает не от трех штаммов гриппа, а сразу от четырех. Бесплатно челябинцам ставят только отечественную вакцину. Для всех детей это «Совигрипп». Для взрослых есть варианты — набор вакцин зависит от состава поставок. Например, в августе-сентябре взрослым вводили «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Частные клиники предлагают «Совигрипп» и «Флю-М» (обе порядка тысячи рублей с осмотром доктора и прививкой), а также французскую «Ваксигрипп» (1200 рублей с осмотром). Во второй половине ноября и у частников также появится «Ультрик Квадро» (1200 рублей с осмотром).

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