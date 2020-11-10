«Приходится искать по следам»: лучший участковый Курганской области помогает жителям десятка сел

Артур Султанов шесть лет с детства хотел стать участковым Фото: УМВД по Курганской области

Уже десять лет «Комсомолка» совместно с МВД проводит конкурс «Народный участковый». В этом году он стал юбилейным, а 1 ноября стартовало финальное голосование, которое определит лучшего участкового России. За это звание борются представители всех регионов страны.

Курганскую область представляет старший лейтенант Артур Султанов, который заслуженно обошел своих коллег в регионе и стал лучшим, ведь на его плечах держится не пара микрорайонов, а около десятка поселков, отдаленных друг от друга на 80 километров. Стать участковым Артур хотел с самого детства, а примером послужили два его дяди, которые работали в полиции. После школы он окончил университет, отслужил в армии и уже был готов продолжить семейную традицию, но мест в ведомстве не оказалось.

— Вообще, хотел работать в милиции, но когда вернулся из армии, была уже полиция, — смеется Артур Султанов. — Свободных мест на должность участкового не было, поэтому временно пошел работать в пожарную часть. А в 2014 году в Щучьем появились вакансии, я и устроился.

Сначала Султанов трудился на участке в городе, но потом ушел работать с селами, потому что там не хватало сотрудников. Таким образом под его крыло попали сразу два административных участка, так называемая северная зона Щучанского района. Полицейскому приходится следить за порядком в десяти селах, которые разбросаны друг от друга на десятки километров.

— В каких-то селах живут по 500-1000 человек, а селе Снегири, например, всего трое, — рассказывает Султанов. — Я туда приезжаю, спрашиваю, вдруг кто обижает стариков, а так они иногда заявляют о незаконной вырубке деревьев.

Без полицейского не обходятся жители даже самых маленьких сел Фото: УМВД по Курганской области

В целом участок Артура Султанова спокойный — в основном здесь живут пенсионеры, молодежи почти не осталось. А самое распространенное преступление — кража скота. Пастухов в селах нет, коровы бродяжничают, поэтому их и угоняют. Искать животных приходится буквально по следам, как подобает истинному сыщику. По словам участкового, очень часто скотину воруют жители Челябинской области.

— Был случай, что украли коров, пришлось идти по следам, которые привели в Красноармейский район, — вспоминает Артур. — Там в отстойнике животные и стояли. Мы своих жителей просим сообщать, если скотина не возвращается. Бывает, что коровы сами убегают, но лучше лишний раз выйти и проверить. На двух машинах выезжаем опергруппой и по бездорожью ищем следы.

Полицейский признается, что ему очень нравится его работа, и он ее ни за что не променяет. Султанову уже предлагали переходить в другие структуры, сидеть в кабинете, но это — не для него. Как говорит сам Артур, ему нравится общаться с людьми, находить к ним подход и помогать.

КСТАТИ

Выбираем лучшего участкового страны!

1 ноября стартовал финальный этап юбилейного десятого Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября пользователи Интернета могут проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового. Сегодня в России на службе находятся более 44 тысяч участковых, поэтому победа в конкурсе является весьма престижной для полицейских. (подробности)

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Челябинскую область на всероссийском конкурсе представляет 30-летний Сергей Полковников из Миасса. Правда, он еще не полковник, а капитан полиции. Под его контролем находится административный участок № 3. Здесь располагается одно общежитие, городская больница, роддом, но основную часть занимают частные дома. Надеяться на камеры видеонаблюдения смысла нет — они попросту отсутствуют. Нужно лично общаться с жителями.

Для того чтобы узнать больше об участнике и проголосовать за него, переходите по ссылке.

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