Продукция Южного Урала появится на международных онлайн-площадках

Российский экспортный центр совместно с Центром поддержки экспорта «Территории бизнеса» финансирует затраты на размещение и продвижение товаров/услуг челябинских компаний на электронных торговых площадках, ориентированных на экспорт.

Благодаря большому объему трафика посетителей, электронные торговые площадки являются наиболее перспективной платформой для предприятий, производителей среднего и малого бизнеса по всему миру. Ни для кого не секрет, что в последние годы торговля на интернет-площадках стала одной из главных платформ для осуществления торговых сделок.

Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» готов оказать услуги по размещению субъекта предпринимательства на международных электронных торговых площадках, в том числе:

К господдержке предприятий, желающих выйти на международные онлайн-площадки подходят индивидуально. Предпринимателям помогают определить наиболее подходящую площадку для их продукта, продвинуть их аккаунты на электронных площадках, а так же, проводят обучающие мероприятия.

— На фоне пандемии коронавируса и отмены всех мероприятий, которые связаны с физическими контактами, онлайн-торговля становится одним из ключевых каналов продаж как розничного, так и для оптового бизнеса», — пояснила руководитель Центра поддержки экспорта «Территории Бизнеса» Наталья Кондакова.

Данная услуга предоставляется для субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе. Все расходы, связанные с размещением на электронных площадках Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» берет на себя.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта.

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ?

Заполнить пакет документов, информацию о компании и продукции на экспорт.

Документы для получения услуги:

Заявка

Анкета

Оценка экспортной зрелости

Участие для МСП бесплатное, подробности можно узнать по тел.: (351)214 06 06 или e-mail: cpe@fond74.ru.