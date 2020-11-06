Оставил след в челябинском «Светлом прошлом»: чем запомнился южноуральцам Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий (в центре) в Челябинске в окружении Марины Есипенко и Олега Митяева в день вручения премии «Светлое прошлое». Фото: Роман Шикалов

Умер 86-летний Михаил Жванецкий. О смерти артиста сообщили его родственники. А концертный продюсер Олег Сташкевич подтвердил эту информацию, передает kp.ru со ссылкой на «Дождь».

Сатирик приезжал в Челябинск много раз, последний его концерт был запланирован на 21 мая 2020 года в конгрессно-выставочном холле.

В 2012 году Михаил Жванецкий стал специальным гостем церемонии вручения премии «Светлое прошлое». Номинантами становятся те, кто родился или работал в Челябинской области и прославил край на всю страну. В тот год в числе лауреатов был коллега Жванецкого — уроженец Челябинской области, сатирик Анатолий Трушкин, который скончался в этом году от коронавируса.

— Михаил Жванецкий для меня настолько велик, что о каком-то соперничестве речь идти не может. Судьба свела нас в один момент, мы выступали вместе. Он говорил: Олег, я на разогреве, а ты потом споешь, — рассказывал в своих интервью Олег Митяев.

«Дежурного по стране» на Южном Урале любили, его концерты собирали полные залы. Однажды после выступления в ЦДС сатирик даже посетовал, что встреча прошла не в таком большом зале, как хотелось бы.

— Мне запомнилась одна его шутка про Бабу Ягу, очень житейская история. Жаль, что ушел такой человек с блистательным умом. Соболезную родным и близким, — прокомментировал КП-Челябинск глава Центрального района города Виктор Ереклинцев.

— Три раза я был на его концертах. Всегда это было запоминающееся событие. Он не просто читал выражением, у него была присущая только ему манера. Юмор у Михаила Жванецкого был глубокий, его еще надо было осмыслить, — рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов. — Больше всего, конечно, запомнилась его вечерняя передача «Дежурный по стране». Всегда с удовольствием смотрел.

Михаилу Жванецкому было 86 лет. Фото: Роман Шикалов

— Печальная новость. Был несколько раз на его концертах.В поздние советские времена его конечно выступления были откровением для нашего поколения, — вспоминает бизнесмен Александр Одольский. — Сарказм по поводу советской системы. Мое поколение выросло на его монологах. Очень интеллектуальный и сложный юмор, но интересный.

— Честно говоря, сильно не следил за его творчеством. Но безусловно в своих монологах он высказывал мысли многих россиян. Конечно, это большая утрата человека с живым, объективным и содержательным юмором, — поделился председатель областной организации профсоюза работников образования и науки Юрий Конников.

— Я узнал о его смерти от вас. Это ужасно. Я скорблю, — рассказал директор гимназии №1 Дамир Тимерханов. — Его юмор — это всегда очень тонкая и интеллектуальная работа. С одной стороны, он был философом. С другой, мастером слова.

Отметим, ровно месяц назад, 7 октября, стало известно о том, что Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

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