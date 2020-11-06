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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 ноября 2020: как лечат випов и помогает ли прививка от гриппа не заразиться COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 ноября 2020 г.
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Челябинские врачи допускают, что прививка от гриппа поможет не заразиться коронавирусом

Челябинские врачи допускают, что прививка от гриппа поможет не заразиться коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

На утро 7 ноября в Челябинской области зарегистрировали 181 новый случай заражения коронавирусом. В Минздраве сообщили, что всего с начала пандемии 21 323 жителя региона заболели COVID-19.

За сутки выздоровели 130 пациентов. Всего 15 553 человека смогли справиться с опасным вирусом.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

За день в области погибли еще семь зараженных. У двух мужчин (70 лет, 63 года) и трех женщин (63 года, 68 лет, 85 лет) коронавирус стал основной причиной смерти, еще у двоих пациентов были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 63 года: хронический лимфолейкоз;

— пациентка, 73 года: сахарный диабет, острый инфаркт миокарда.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Прививка от гриппа помогает не заразиться коронавирусом?

Челябинские врачи допускают, что прививка от гриппа может обезопасить и от коронавируса. Об этом КП-Челябинск рассказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Александр Выгоняйлов.

— С одной стороны, мнение, что прививка от гриппа снизит риск заражения коронавирусом, кажется бредом. Но с другой стороны, это возможно. При гриппе вырабатываются антитела через систему интерферонов, и мы их стимулируем вакциной. Заразиться в период, когда вырабатываются антитела, сложнее. Традиционно в период массовой вакцинации от гриппа снижается заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Но это не значит, что прививка защищает от коронавируса, — комментирует Александр Выгоняйлов.

Государственная аптека рассказала, куда в Челябинске пропали антибиотики и другие лекарства от коронавируса

Челябинцы жалуются, что из аптек пропадают антибиотики и другие препараты. Оказывается, теперь вместо туалетной бумаги люди с энтузиазмом скупают лекарства.

— Перебои с поставками есть, и этого никто не отрицает. Прежде всего, это связано с ажиотажным спросом на лекарства. Многие сейчас стараются запастись самыми разными препаратами впрок и покупают их без рецепта, — говорит генеральный директор «Областного аптечного склада» Андрей Князев.

Как заметили в «Областном аптечном складе», осенью спрос на антибиотики вырос в шесть раз, на противовирусные препараты — в 15-18 раз. По отдельным позициям спрос увеличился в 30 раз.

Вторая причина дефицита — обязательная маркировка лекарств, отметил Андрей Князев.

Кислородная станция, взорвавшаяся в челябинской больнице, стала «опасной» после установки допоборудования

В Ростехнадзоре рассказали, почему кислородная будка в ковидном госпитале стала опасной

В Ростехнадзоре рассказали, почему кислородная будка в ковидном госпитале стала опасной

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда ГБ№2 переформировали в ковидный госпиталь, на кислородную станцию, взорвавшуюся 31 октября, поставили допоборудование. По предварительным результатам анализа Ростехнадзора, из-за этого она и стала «опасной».

— По результатам анализа предварительной информации об обстоятельствах аварии предполагается, что признаки опасности, идентифицирующие объект в качестве ОПО (опасный производственный объект), появились после проведения на нем работ с установкой дополнительного оборудования при перепрофилировании медицинской организации на работу с пациентами больными коронавирусом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проведения технического расследования, — предполагают в Ростехнадзоре.

Руководитель ОКБ№3 станет главврачом новой инфекционной больницы

Главным врачом новой инфекционной больницы в Малой Сосновке станет руководитель ОКБ №3 Михаил Вербитский.

— Новая больница будет административной частью областной клинической больницы №3, поэтому возглавит ее руководитель учреждения Михаил Вербитский. Его заместителем по новому инфекционному отделению станет Елена Лебедева, которая много лет руководила инфекционным корпусом ГКБ №8, — рассказала замминистра здравоохранения Виктория Сахарова.

По три человека в палате: в каких условиях лечатся известные челябинцы

Известные южноральцы лечатся в общих платах. По словам замминистра здравоохранения Виктории Сахаровой, в Челябинской области есть одноместные палаты, но пациентов так много, поэтому и там ставят по 2-5 коек.

— Поверьте, у нас даже вип-пациенты лежат в трехместных, и в четырехместных палатах. Принадлежность к депутатскому или недепутатскому составу здесь не имеет значения. Мы тоже лежали не в одноместной палате, — сказала замминистра.

Также в Минздраве признали, что иногда пациенты лежат в коридорах. Но такое происходит при большом поступлении, а в течение суток больных перемещают в палаты.

Дистанта не будет

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт закрыла вопрос о дистанте, заявив, что нет веских оснований переводить школьников из классов домой.

— Решение об ограничительных мероприятиях принимает штаб, который возглавляет губернатор. Какие-то предложения, исходя из ситуации, вносят Роспотребнадзор и минздрав. Пока мы не видим оснований для дополнительных ограничительных мероприятий, — сказала Ирина Гехт.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 ноября.

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