В настоящее время Минздрав выясняет причины смерти пациента во время прохождения КТ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пандемия коронавируса держит в тонусе Челябинскую область. В регионе с каждым днем становится все больше зараженных COVID-19. Только за минувшие сутки Роспотребнадзор вынес 223 постановления об изоляции людей с подозрением на коварную болезнь, и их обязательном лабораторном обследовании. До открытия на Южном Урале новой инфекционной больницы остаются считанные дни. А пока в Минздраве выясняют причины смерти пациента прямо во время проведения КТ легких.

В Челябинской области

На утро 8 ноября в Челябинской области зарегистрировали 185 новых случаев коронавируса, в том числе один случай заражения COVID-19 школьником.

Инфографика: коронавирус74.рф

— Всего с начала пандемии число заболевших достигло 21 508, — приводят цифры в Миндзраве. — Выздоровели от коронавируса за это время 15 618 человек. Только за минувшие сутки больничные палаты покинули 65 пациентов. Под присмотром врачей остаются 5 163 зараженных.

Без смертей за минувшие сутки, увы, не обошлось. Скончались семь пенсионеров — три мужчины и четыре женщины. У них был диагностирован COVID-19, но причиной смерти, согласно результатам вскрытия, стали другие заболевания.

Так, 67-летняя бабушка скончалась от ишемической кардиомиопатии, атеросклероза коронарных артерий. Причиной смерти 69-летней пенсионерки официально значатся сахарный диабет с осложнениями и постинфарктный кардиосклероз, 80-летней бабушки — ишемическая кардиомиопатия и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, а 83-летней пациентки — сахарный диабет с осложнениями и ишемическая кардиомиопатия.

81-летний мужчина с положительным тестом на коронавирус скончался от ишемической кардиомиопатии и гипертонической болезни с поражением сердца, 80-летний — от мелкоочагового кардиосклероза и легочно-сердечной недостаточности, а 64-летний — от сахарного диабета и ишемической кардиомиопатии.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинске

В столице Южного Урала за минувшие сутки, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зафиксировали 80 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом в челябинских поликлиниках в последнее время отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Но, кстати, в надзорном ведомстве в целом по региону ситуацию с сезонными простудными заболеваниями оценивают как неэпидемическую.

Смерть старейшего ветерана ВОВ Михаила Резепина

В Челябинске на 106-м году жизни скончался потомственный казак, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Константинович Резепин. Старейшина окружного казачьего общества Челябинской области умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса.

Михаил Константинович в свои 105 лет изучал иностранные языки и разводил пчел. Фото: архив КП-Челябинск, Cheladmin.ru

— Сердце замечательного человека — нашего дорогого Михаила Константиновича Резепина — остановилось 6 ноября в 19:00, — рассказала руководитель челябинского музея казачьей славы Ирина Смирнова. — Мы все его горячо любили и уважали до глубины души. Он лежал в больнице на излечении от коронавируса и уже шел на поправку. Мы ждали его возвращения домой и радовались его стойкости. Но видно силы этого золотого человека не беспредельны, и вот его нет с нами.

Михаил Константинович служил в пулеметном взводе. Фото: Оренбургское войсковое казачье общество

Михаил Резепин вел активную жизнь: занимался спортом, увлекался пчеловодством и проводил большую общественную работу — встречался со школьниками, курсантами, военнослужащими, молодыми казаками.

Пациент умер на КТ легких в больнице Челябинска

Во время прохождения КТ легких в челябинской областной больнице №2 на Гагарина, 18 умер пациент. Ему, как рассказывают очевидцы, было около 60 лет, и на процедуры в лечебное учреждение мужчину привезли его дети.

Мужчина скончался на КТ в ОКБ №2 утром 5 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что стало причиной гибели пациента, на сегодняшний день неизвестно. В Минздраве пока не торопятся с выводами о причинах остановки сердца мужчины.

В ведомстве говорят, что в среду, 4 ноября, пациента осмотрели врачи ОКБ №2 и определили смеху его лечения. Но утром на следующий день во время прохождения КТ наступила внезапная смерть.

— Окончательный диагноз будет определен после патоморфологического исследования, — добавила пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

В новой инфекционной больнице прошел субботник

До открытия больницы остались считанные дни. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

Новую инфекционную больницу в Малой Сосновке должны открыть 12 ноября. В минувшую субботу более 150 сотрудников Минздрава, медиков и волонтеров провели в корпусах масштабную уборку.

Подготовка к открытию идет полным ходом. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

— Мы выехали с коллегами в полном составе, — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — Все мыли, расставляли мебель и оборудование. Готовили больницу, для того чтобы ее запустить и начать прием пациентов в технически современных и комфортных условиях в установленные сроки.

В субботнике приняли участие более 150 человек. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

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