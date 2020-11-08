Таксисты развозят врачей до пациентов на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального минздрава, на утро 9 ноября в Челябинской области зафиксировано 21 694 случая коронавируса. За прошедшие сутки его обнаружили еще у 186 южноуральцев, школьников среди них — нет. При этом больничные палаты покинули всего 25 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии составило 15 643 человека. Под наблюдением врачей все еще остаются 5 317 заболевших.

Инфографика: коронавирус74.рф

COVID-19 продолжает уносить жизни людей. За сутки умерли семь пациентов с коронавирусом. У погибших вирус был сопутствующим, смерть наступила из-за других болезней:

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — мужчина, 55 лет;

— хронический лейкоз — женщина, 62 года;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 71 год;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — женщина, 87 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз — женщина, 71 год;

— постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 80 лет;

— сахарный диабет с осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — женщина, 73 года.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

ТАКСИСТЫ ПОМОГАЮТ ВРАЧАМ

В администрации Магнитогорска рассказали, что водители Яндекс.Такси начали помогать медикам скорой помощи. Согласно договоренности с минздравом, таксисты отвозят врачей к пациентам на дому. За прошедшую неделю удалось обслужить 471 вызов, всего в городе привлечено 9 автомобилей для этих целей. Там установлен защитный экран между водителем и врачом, а салон обрабатывается дважды в день. Плюс ко всему, шофер имеет все средства индивидуальной защиты.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДЕДА МОРОЗА

Новогодние утренники в детских садах Челябинской области пройдут без участия приглашенных Деда Мороза и Снегурочки. Воспитатели будут организовывать праздник исключительно своими силами, а посмотреть на торжество не пустят даже родителей. Такие меры приняты в связи с эпидемиологической ситуации. Теперь дети могут сколько угодно звать Дедушку Мороза, но придут лишь переодетые в его костюм воспитатели.

А КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ИЗОЛЯЦИЮ?

Роспотребнадзор по Челябинской области подвел итоги «горячей линии» по коронавирусу. Она была организована с 26 по 31 октября — южноуральцы могли задать любой вопрос касательно пандемии. 40% от всех позвонивших интересовались, как получить постановление на изоляцию, еще 35% звонков были связаны с открытием или продлением листков нетрудоспособности. Третье место по популярности заняли общие вопросы доступности медпомощи и лечения коронавируса.

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