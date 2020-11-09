Новым полпредом станет министр строительства Владимир Якушев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Президент России Владимир Путин освободил от должности полпреда в УрФО Николая Цуканова и назначил на его должность 52-летнего министра строительства Владимира Якушева. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 9 ноября и уже вступил в силу.

— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе. — Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Уроженец Башкирии Владимир Якушев в 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит». Является кандидатом экономических наук. Несколько лет работал на различных должностях в ОАО «Запсибкомбанке».

В 2001-2005 годах трудился на посту вице-губернатора Тюменской области, затем более полугода был мэром Тюмени, после чего 13 лет — с 2005 по 2018 годы — работал губернатором Тюменской области.

На посту министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Якушев трудился с 2018 года и до сегодняшнего дня. Владимир Якушев несколько раз приезжал в Челябинскую область, в том числе в Магнитогорск на место взорванного дома.

Вместе с женой новый полпред воспитывает двоих детей.

Как сообщает KP.RU, российский лидер также подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

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