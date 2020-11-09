Под присмотром врача: 300 южноуральских призывников отправились на службу

Все призывники прошли проверку. Фото: пресс-служба ЦВО

Больше 300 призывников Челябинской области отправились на военную службу. Как отметили в пресс-службе Центрального военного округа, это самая массовая отправка южноуральцев в осенний призыв 2020 года.

Это самая массовая отправка в осенний призыв. Фото: пресс-служба ЦВО

По данным военного комиссара Челябинской области, полковника Андрея Максурова, пополнят ряды вооруженных сил России 3,5 тысячи южноуральцев.

Молодых людей снабдили масками и антисептиками. Фото: пресс-служба ЦВО

— 30-35 призывников будут проходить службу в научных ротах, три человека — направлены в Военный инновационный технополис ЭРА в Анапу, — добавил он.

Вагоны, перрон и тамбур обработаны. Фото: пресс-служба ЦВО

Все железнодорожные вагоны, на которых едут призывники, обработали специалисты РХБ защиты смешанной авиационной дивизии ЦВО. Дезинфекционные команды обеззаразили перрон, вагоны и тамбуры.

Внутри вагоны тоже продезинфицировали. Фото: пресс-служба ЦВО

Как сообщили в ЦВО, молодые люди обеспечены медицинскими масками и гелями-антисептиками. Вместе с призывниками едут медики, которые будут мерить им температуру и проводить осмотры.

— По прибытию в воинскую часть они пройдут тестирование на COVID-19. Призывники будут размещены отдельно от военнослужащих и будут находиться под наблюдением врачей, — старший воинского эшелона, майор Юрий Абросимов.

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