Обвиняемый в насилии приемный отец девочек задержан. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Красноармейском районе задержали приемного отца шести девочек по обвинению в сексуальном насилии над дочерьми. О возможных преступлениях против половой неприкосновенности стало известно после того, как мать девочек умерла от коронавируса.

Информацию КП-Челябинск подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

— Уголовное дело расследуется по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Обвиняемый арестован. Проводятся необходимые следственные действия.

Известно, что мужчина вместе супругой брали под опеку только девочек. Пара, у которой есть совместная дочь, воспитывала шестерых приемных детей подросткового возраста. Старшие провели в семье больше 14 лет, и по информации, поступившей в управление соцзащиты, за это время некоторые якобы подверглись насилию со стороны приемного отца. Органы опеки забили тревогу и обратились с заявлением в полицию с просьбой проверить их подозрения.

— В ходе проверки информация подтвердилась, — рассказали КП-Челябинск в управлении соцзащиты Красноармейского района. — Сейчас идет следствие, поэтому подробностей о количестве детей, в отношении которых было совершено преступление, сказать не могу. Семья в разные годы взяла под опеку шестерых приемных девочек. В основном, это были дети подросткового возраста, которые никогда не состояли на учете в ПДН. Претензий к данной семье не было: они всегда охотно шли на контакт. И с девочками наши сотрудники общались достаточно часто, так как семья состояла на сопровождении и мама, которая, к сожалению, скончалась от коронавируса, была очень активная. Если возникали проблемы, она обращалась к нам за помощью, привозила девочек на беседы. Но никто из детей не жаловался, хотя возможность сказать, что что-то в семье не так, у них была. Подозрений у нас не было.

Инцидент находится на особом контроле местных властей. Как рассказала старший инспектор управления информатизации и технической защиты информации Красноармейского района Ольга Старикова, когда информация подтвердилась, девочек 8-17 лет в тот же день развезли по детским домам Челябинской области.

— Исключение – родная дочь. Девочка находится с родственниками, — уточнила Ольга Старикова.

В министерстве социальных отношений Челябинской области проводят оценку работы служб сопровождения системы соцзащиты населения Красноармейского района. Проверяют, в частности, каким образом были защищены права и соблюдены интересы детей, проживающих в приемной семье. По итогам, как отметили в ведомстве, будут приняты управленческие решения.

— Сейчас девочки находятся в больнице, так как им требуется медицинское наблюдение, — отметили в Минсоце. — С детьми работают психологи, чтобы оценить состояние девочек. В дальнейшем будем смотреть готовность детей воспитываться в другой замещающей семье, также работаем по установлению родственных связей, возможно, найдутся родные, готовые забрать девочек. В любом случае мы будем действовать исключительно в интересах детей и максимально постараемся, чтобы они воспитывались в семье. Пока будет решаться вопрос об их дальнейшей судьбе, они будут находиться в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей.

Ситуация находится на контроле в министерстве социальных отношений.

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