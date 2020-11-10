Почему незамерзайка может резко пахнуть: в Челябинске начали проверять торговые точки

Лучше покупать незамерзайку в специальных или сетевых магазинах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К концу недели в Челябинске похолодает, синоптики предупреждают о гололеде. В такую погоду автомобилистам не обойтись без незамерзайки. Каждый сезон на дорогах стоят машины с заветными голубыми бутылями. Такие точки — незаконные, а купленная у них незамерзайка может быть и вовсе опасной.

— За прошедшую неделю мы вынесли три протокола о незаконной торговле незамерзающей стеклоомывающей жидкостью. На анализ направлено 95 литров жидкости, — сообщил вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям администрации Челябинска Олег Извеков.

Из чего делают незамерзайки

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей, разъяснили в региональном Роспотребнадзоре. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли.

Изопропиловый спирт, который разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей, имеет резкий неприятный запах. Его трудно перебить отдушками, но он не токсичен для человека.

— Нелегальные производители используют в производстве метиловый спирт. Он дешевле, пахнет слабо и мало отличается от пищевого (этилового спирта). Но метанол является сильным ядом, воздействующим на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, — комментируют в Роспотребнадзоре. — Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при вдыхании, проникновении через неповрежденные кожные покровы, заглатывании.

Как понять, что вы отравились незамерзайкой? Начнут слезиться глаза, станет тяжело дышать, заболит голова, в ушах будет стоять звон, упадет зрение.

Есть два важных правила при покупке незамерзайки:

— покупать жидкость только в крупных сетевых или специализированных магазинах;

— изучать этикетку. На ней должна быть информация о производителе с адресом, названии, назначении, составе, сроке годности и соответствии техническим условиям.

Если вы обнаружили некачественную незамерзайку — жалуйтесь в Роспотребнадзор.

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