Медики Челябинской области будут получать социальную выплату за работу с больными коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этой осенью Челябинская область бьет рекорд по количеству зараженных коронавирусом. За день диагноз поставлен 189 пациентам. Всего с начала пандемии на утро 10 ноября минздрав зарегистрировал 21 883 случая заболевания.

За сутки выписали 48 человек. С начала пандемии 15 691 житель региона излечился от COVID-19.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день умерли шесть зараженных. У трех мужчин причиной смерти стал непосредственно коронавирус. Двое были среднего возраста — 44 года, 48 лет, еще одному — 68 лет.

У троих скончавшихся женщин были сопутствующие заболевания:

— пациентка, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий;

— пациентка, 59 лет: сахарный диабет с множественными осложнениями, кардиосклероз;

— пациентка, 50 лет: хронический гломерулонефрит, легочно-сердечная недостаточность.

Медикам, работающим с больными коронавирусом, по-новому рассчитают выплаты

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Медики, работающие с коронавирусмыи больными, вместо доплат теперь получат социальные выплаты. Как это повлияет на доход врачей, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По новым правилам, заработок врачей и медперсонала зависит от количества смен. Иными словами, сколько отработаешь, столько и получишь. К примеру, до нововведения медработники «не вылезавшие» из «красной зоны» и врачи, пришедшие на одну консультацию, за месяц получали примерно равные суммы.

Социальная выплата также распространяется на работников скорой помощи, поликлиник и патологоанатомов.

В Минздраве прокомментировали смерть челябинца на КТ

В Минздраве Челябинской области объяснили, что у челябинца, умершего во время КТ, был целый букет заболеваний. За день до смерти мужчину осмотрели врачи ОКБ №2 и определили схему лечения.

В Челябинске закрыли парикмахерские и детские магазины за отсутсвие масок и санитайзеров

В Челябинске на две недели закрыли три парикмахерских, два магазина с детской одеждой и один с нижним бельем.

— Решениями районных судов Челябинска за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил приостановлена работа нескольких предприятий торговли и услуг, — сообщили в пресс-службе администрации города.

В Магнитогорске отключат Wi-Fi из-за коронавируса

В Магнитогорске оперштаб по борьбе с коронавирусом решил ограничить доступ к Wi-Fi в парках, скверах и торговый центрах. Как объяснили в мэрии города, это мера профилактики распространения COVID-19. Словом, нет интернета — нет заболевших.

— Подобные меры предприняты для того, чтобы не допустить массовое скопление людей, особенно детей и подростков, в торговых центрах, парках и скверах на фоне растущего числа заболеваний, — прокомментировали в мэрии.

Власти Челябинска рассказали, когда закончат ремонт домов, пострадавших от взрыва кислородной станции

К концу недели жители четырех квартир, пострадавших при взрыве кислородной станции, смогут вернуться домой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже к концу недели жильцы четырех квартир на проспекте Ленина, 82а смогут вернутся домой.

— Полностью завершено остекление квартир и подъезда — вставлено 55 оконных блоков. Ведем ремонт в подъезде и на фасаде, — сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Также продолжается ремонт в ГКБ №2. Там уже вставили 93 окна из 110.

Четырем семьям оказали материальную помощь. Выдано 32 продуктовых и столько же санитарно-гигиенических набора, уточнил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

В Челябинске наградят медиков и волонтеров, помогавших после взрыва кислородной станции в ГКБ№2

Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение составить списки отличившихся во время взрыва кислородной станции в ГКБ №2. Медики, волонтеры и представители студенческих отрядов получат награду от города за помощь в эвакуации и устранении последствий аварии.

— Наградим за отважное поведение тех, кто принимал активное участие. Это и медики, и студотряды, и представители организаций. Не забудем и студентов-спортсменов со стадиона Елесиной. Без масок, без защиты они сразу бросились помогать, — сказала Наталья Котова.

Челябинцы стали чаще обращаться к психологам из-за коронавируса и новых ограничений

Аналитики отмечают резкий рост спроса на услуги психолога с началом второй волны коронавируса. Если сравнивать с прошлой осенью, то рост составил 125%, относительно весны 2020 года — 6%.

Кстати, психологи не стали поголовно повышать цены за свои услуги, сеанс все также стоит 600 рублей. Вместе со спросом выросло и число предложений консультаций психологов.

Красавица-студентка из Челябинска устроилась в ковидное отделение, а после работы навещает больных дома

23-летняя студента из Челябинска Полина Сивкова после пар работает в реанимационном отделении «красной зоны», а в свободное время разносит лекарства больным коронавирусом и помогает приютам бездомных животных.

Когда студентов-медиков попросили о помощи, Полина, долго не думая, откликнулась на призыв. Теперь она ставит капельницы, следит за состоянием больных, поит и кормите пациентов на ИВЛ, мерит температуру и обрабатывает пролежни.

— Все моменты брезгливости пережила еще на третьем курсе, когда работала санитаркой в гнойной хирургии. Там всю ее и оставила. Поэтому пациенты не вызывают у меня неприятных чувств. Если человек в сознании и просит дать ему утку, дам, — рассказала Полина.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 ноября.

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