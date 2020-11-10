«Рассказала правду»: история о нападении мужчины на семилетнюю девочку в Челябинске оказалась вымыслом

Инцидент произошел на улице Героев Танкограда Фото: google.com/maps

8 ноября Челябинск потрясла шокирующая новость. Семилетняя девочка рассказала родителям, якобы на нее во дворе дома напал мужчина с ножом, и ей чудом удалось отбиться. На уши подняли полицию, а в соцсетях началось бурное обсуждение.

Отец школьницы рассказал КП-Челябинск, что она каталась на самокате возле подъезда на улице Героев Танкограда, когда из-за угла выскочил неизвестный мужик. С криком «Уйди, тварь!» он набросился на ребенка, а та в страхе начала убегать и упала с самоката. После этого девочка побежала на остановку и попросила помощи у женщины, но незнакомка прогнала ребенка со словами «Иди отсюда, а то полицию вызову!»

Тогда она пошла к магазину, около которого стояло много людей, и нападавший прекратил свое преследование. Чуть успокоившись, малышка начала возвращаться домой дворами, но снова наткнулась на мужчину с ножом. Он схватил ее самокат и выбросил в кусты, а сама девочка побежала на школьный двор, где спряталась за деревом. Немного переждав, она забежала к другу, и уже оттуда старшая сестра привела ее домой.

После этого рассказа родители немедленно вызвали полицию. Отца вместе с дочерью отправили снимать побои — у девочки появились царапина и синяк. Полиция начала разыскивать нападавшего и выяснять обстоятельства инцидента. Позже выяснилось, что вся эта история вымышлена.

— По данному инциденту проведена проверка, факт нападения не подтвердился, — сообщили в полиции Челябинска.

Сегодня мама ребенка рассказала журналисту КП-Челябинск, что ее дочь просто напросто сломала чужой самокат и испугалась, что ее отругают. Поэтому девочка и выдумала такую историю. Правда, во время полицейской проверки, тут же «поплыла», не могла назвать свидетелей, путалась в обстоятельствах случившегося и маленькая актриса быстро призналась, что все придумала.

Синяк и царапина появились, когда девочка упала с самоката и сломала его. Родители, которым за это время пришлось изрядно попереживать, заверили КП-Челябинск, что наказывать дочку не будут, главное — она жива и здорова.

— Мы с ней поговорили, она во всем созналась, сказала, что ничего такого не было, — рассказала мама девочки.

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