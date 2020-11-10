Распродажа 11 ноября в Челябинске: лайфхаки, как быстро и удобно получить интернет-заказы

Из-за пандемии распродажа 11 ноября в Челябинске пройдет для многих онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 ноября, начнется глобальная распродажа в честь Всемирного дня шопинга. В этот день магазины повесят желтые и красные ценники на товары, можно будет что-нибудь выгодно ухватить.

Челябинск тоже встретит распродажу 11 ноября. Правда, в этом году из-за коронавируса многие проведут шопинг в интернете. По прогнозам УФПС Челябинской области, в ноябре и декабре южноуральцы получат более 1,1 млн посылок с интернет-заказами. Сотрудники почты поделились лайфхаками, как быстро и удобно получить свои посылки.

Лайфхак 1. Отслеживайте посылки. Каждое отправление получает особый номер — трек-код. Он позволяет отследить путь посылки и оперативно узнать о ее поступлении в почтовое отделение. Отслеживать отправление можно на сайте Почты и с помощью мобильного приложения.

Лайфхак 2. Оформите доставку посылок на дом. Услуга предоставляется для почтовых отправлений весом до 31 кг с отслеживанием, не требующих оплаты при получении, и без таможенных платежей. Стоимость доставки — 100 рублей. Заказать доставку посылок и мелких пакетов можно на сайте компании и в мобильном приложении.

Лайфхак 2. Для ценных почтовых отправлений выбирайте услугу — опись вложения. К посылке с описью вложения прикладывается юридически значимое описание содержимого. Почтовое отправление с описью вскрывается при получателе, содержимое проверяется и только затем оплачивается. Услуга доступна только для пересылки по России.

Лайфхак 4. Чтобы упростить получение посылок, сделайте электронную подпись. Регистрация занимает считанные минуты. После вы сможете получать посылки без паспорта и заполнения извещений, достаточно будет просто назвать оператору код из СМС.

Экономист Елена Гаврикова, которая вместе с подругой ведет блог про скидки и акции в магазинах Челябинска, советует покупать вещи по распродаже 11 ноября через онлайн-магазины. Поскольку велик риск не успеть ухватить нужный размер, цвет и т.д.

— Уже сейчас можно положить понравившиеся товары в корзину и ждать, когда цена на них упадет. Также это сэкономит время и нервы — в магазинах будут большие очереди, — говорит Елена.

Желающим сделать оффлайн-покупки на распродаже 11 ноября в Челябинске, напомним — ехать на шопинг нужно как можно раньше, товары расхватают молниеносно. А уже на второй день вещей с большими скидками можно не найти.

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