Зачем на улице Труда в Челябинске рубят ивы

Раз, и трухлявый ствол упал на землю! Фото: Инна КУМЕЙКО

Кряжистые стволы ивы в центре Челябинска рабочие выкорчевывают с большим трудом. Сначала спиливают фрагментами ствол, затем расшатывают высокий пень, навалившись впятером.

В этом году в Челябинске высажены тысячи деревьев-крупномеров по всему городу. Ели, сосны, рябины, клены, шаровидные ивы, пирамидальные тополя (не пушат), ясени. Город компенсирует последствия «дорожной революции» и нехватку зеленого фонда. Высажены десятки тысяч метров кустарника — кизильника блестящего. Разрастаясь, он образует живую изгородь вдоль дорог.

КОГДА СТВОЛ — НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

Ивы на улице Труда объективно нуждаются в замене. Это мнение эксперта, директора ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер. Власти Челябинска сейчас постоянно обращаются к ней по «зеленым» вопросам.

— Деревья удаляют по самым серьезным показателям. Они поражены дереворазрушающими грибами, бактериальными гнилями. Любая их ветвь, сук или даже само дерево могут упасть. Многие стволы имеют аварийный наклон более 30 градусов. Такого состояния растения достигли из-за неправильного ухода или его отсутствия, — говорит Вера Викторовна.

Сказалась и неграмотная омолаживающая обрезка, когда от дерева оставался пень. Вместе с ветвями удалялась кора — его защита от болезней. Обнаженная древесина — незаживающая рана растения, куда устремлялись патогенные микроорганизмы.

Вдоль дороги на улице Труда когда-то высадили ивы ломкие. Их тонкие ветви обламываются даже во время слабого ветерка, и земля усеяна хрустким ковром. Ломается крона под дождем и снегом. Масса хлопот!

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА «ЗЕЛЕНЫЙ» ВОПРОС

— Сейчас город вносит в озеленительную политику более ценные породы деревьев. Мы видим позитивные сдвиги в Челябинске. И жители должны понимать, что удаление больных и аварийных растений — это правильный подход в вопросах озеленения, — говорит Вера Викторовна.

Вместо 20 удаленных ломких ив на газонах на участке от ТРК «Родник» до ул. Энгельса высадят 50 саженцев-крупномеров ивы шаровидной. Этот вид дерева более стоек, чем ива ломкая, эстетичен.

Вместо 20 удаленных деревьев на ул. Труда высадили 50 крупномеров ивы шаровидной. Фото: Инна КУМЕЙКО

Председатель городского Комитета по дорожному хозяйству Ринат Кучитаров сообщил, что сейчас администрация Челябинска прорабатывает вопрос о передаче полномочий по уходу за деревьями муниципальному предприятию «Геоцентр». И речь не только о саженцах ивы на ул. Труда — обо всем зеленом фонде города. Под уходом понимается полив, грамотная обрезка, подкормка, обработка от вредителей.

За каждый саженец подрядчик отвечает год — по гарантии. Если весной какое-то дерево не выпустит листья, подрядчик заменит его за своей счет.

ПОЛИТЬ, ПОДКОРМИТЬ, ОБРАБОТАТЬ

В Центральном районе Челябинска высадкой крупномеров занимается предприятие «Архитектурная студия «Петербургский ландшафт».

— Мы восстанавливаем аллею на ул. Труда, высаживая шаровидную иву. Она несет декоративную функцию и работает на улучшение экологической обстановки в городе, — говорит представитель подрядчика Юлия Лазарева. — Мы отвечаем за полное содержание высаженных деревьев. С начала апреля в Центральном районе мы высадили более 2 тыс. крупномеров и более 40 тыс. штук кустарника. К концу ноября мы все работы завершим, а весной опять вернемся к деревьям — на осмотр. Обработаем их от паразитов, подкормим весенними удобрениями, хорошенько прольем.

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