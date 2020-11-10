В Челябинске наградят добровольцев, помогавших ликвидировать последствия взрыва в горбольнице № 2

Палаты ГКБ N 2 «глядят» на городской бор новыми окнами. Фото: cheladmin.ru

Челябинцы молодцы. В последний день октября, когда во дворике горбольнице № 2 взорвалась кислородная станция и вспыхнул пожар, десятки людей бросились к месту ЧП, чтобы помочь в беде. Со стадиона им. Елесиной, который расположен по соседству с больницей, первыми из добровольцев прибежали спортсмены. Ребята помогали врачам эвакуировать пациентов ковидного госпиталя, расположенного в стенах больницы. Действовали без паники и толкотни, четко и слаженно.

Оперативно прибыли к больнице экстренные службы: пожарные расчеты, спасатели, кареты скорой помощи. Безупречно сработали сотрудники госпиталя, организовав эвакуацию больных. Тяжелых пациентов эвакуировали по другим госпитальным базам на «скорых», тех, кто мог передвигаться сам, транспортировали автобусами.

ЗА ОТВАЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНУ

Работали на ликвидации последствий ЧП бойцы студенческих отрядов. Ребята до позднего вечера 31 октября выметали из двора больницы и окрестностей битые стекла, грузили в контейнеры покореженные ударной волной рамы. Прибывшие на место сотрудники управляющих компаний затягивали оконные проемы полиэтиленом и поликарбонатом. Предприниматели кормили горячими обедами.

В понедельник, 9 ноября, глава города Наталья Котова поручила вице-мэру Сергею Авдееву отметить почетными грамотами и благодарностями врачей и всех неравнодушных, кто помогал ликвидировать последствия ЧС.

— Нужно подготовить список для награждения почетными грамотами, благодарственными письмами тех жителей города, которые помогали в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и непосредственно сразу после взрыва и затем в самой ГКБ № 2. За их отвагу мы обязательно наградим этих людей, — сказала Котова.

Через три недели больница начнет принимать пациентов. Фото: cheladmin.ru

ПОЧЕМУ НЕ СОБИРАЕТСЯ ОПЕРШТАБ

Кстати, оперштаб в мэрии Челябинска, организованный в первые часы после ЧС, больше не собирается. Работы идут по плану, каждое управление знает и выполняет поставленные задачи. Восстановление зданий контролирует глава города. Ежедневно Наталье Котовой докладывают о том, что уже выполнено.

В доме по адресу: пр Ленина, 82а — остеклены все окна в подъезде и в квартирах (восстановлено 55 оконных блоков). По словам вице-мэра Александра Астахова, ремонтируются четыре наиболее пострадавшие от взрыва квартиры. Жители получают материальную помощь, продуктовые и гигиенические наборы.

Полным ходом идет ремонт в подъезде и на фасаде дома.

В здании горбольницы № 2 восстановлены 93 из 110 оконных блоков. К концу этой недели весь объем работ должен быть выполнен.

Замначальника госпиталя по общим вопросам Ирина Гейер вспоминает, что при взрыве пострадала та часть корпуса, окна которой выходят во внутренний двор больницы:

— Потом, когда пошла воздушная волна после взрыва, распахнулись и пострадали некоторые двери помещений больницы, выбило окна на противоположной стороне здания. Губернатор определил срок ремонта здания — три недели. Подрядчик обещает уложиться в отведенное время, и мы сразу примем первых пациентов. Коллектив очень ждет открытия больницы.

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